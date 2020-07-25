Выставка картин Азата Галимова «Между Западом и Востоком» откроется в центре «Эрмитаж-Казань»

31 июля в столице Татарстана откроется выставка «Азат Галимов. Между Западом и Востоком». В центре «Эрмитаж-Казань» жители и гости города смогут увидеть работы петербургского художника, вошедшие в проект «Незримые узы с родиной», который приурочен к 100-летию образования ТАССР. В экспозиции представлено 114 работ художника, написанных в разных уголках России и странах мира.

Выставку открывают виды Казани, находящейся между Западом и Востоком как в географическом, так и в культурном смысле. Это центральная линия в творчестве художника. Прежде всего, через эти произведения он возвращается к духовным святыням и памятникам культуры своего народа. На картинах Азата Галимова – Казанский Кремль, башня Сююмбике, мечеть «Кул-Шариф», Азимовская и Бурнаевская мечети, улицы и набережные старого города, его сады и уютные скверы, утопающие в свежей зелени или укрытые осенней листвой.

Экспозиция продолжается петербургскими пейзажами, а также картинами из путешествий мастера по России и другим странам.

В своих работах художник подмечает приметы смешения культур разных народов, ищет наиболее близкие сердцу мотивы, напоминающие его малую родину.

Азат Галимов родился в 1958 году в Буинском районе ТАССР, с 1979 года живет и работает в Санкт-Петербурге. Тридцать пять лет жизни он посвятил творчеству. Он использует яркую живописную манеру, объединяющую традиции реалистической пейзажной школы в русском искусстве и импрессионистическое видение французской школы. Именно в городском пейзаже особо ярко раскрывается талант живописца. Его картины наполнены легкостью, реалистичностью, психологизмом.

Персональные выставки Азата Галимова проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Великом Новгороде, в Китае и Болгарии, сообщили в центре «Эрмитаж-Казань».

Увидеть работы художника можно будет до 30 августа.

kzn.ru