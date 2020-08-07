«Выставка о нас»: в Татмедиа открылась фотопоэма о журналистах советской Татарии

В здании Татмедиа открылась выставка «Фотопоэма о журналистах Советской Татарии». На экспозиции представлены работы фотожурналистов Эдварда Хакимова, Фарита Губаева и Рамиля Галиева.

«Мы отмечаем не только столетие, но и вклад журналистов советской Татарии в развитие 100-летия нашей республики. Эту выставку мы подобрали специально. Тут представлены работы трех фотографов — Фарита Губаева, Рамиля Галиева и Эдварда Хакимова. Эта выставка о нас: об истории здания, типографии и редакций», — сказал гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Организатором фотопоэмы выступил главный редактор журнала «Казан утлары» Равиль Файзуллин. Он отметил, что подобные выставки необходимы для молодежи, потому что на фотографиях запечатлены значимые моменты в жизни республики.

«Сейчас много фотографов, но мастеров, как раньше, практически нет. Я внимательно рассмотрел работы, наша жизнь действительно так протекала. Обидно, что некоторых людей на фотографиях уже нет в живых. Но мы храним память. Для молодых выставка будет особенно полезной», — прокомментировал Файзуллин.

Всего в экспозиции собрано около 20 фотографий. Об одной из своих любимых и памятных фотографий рассказал заслуженный деятель искусств РТ, член союза художников России и Союза журналистов России Фарит Губаев.

«Вспоминать годы интересно. На фотографии запечатлены два человека, которым я обязан своим началом как профессиональный журналист. Один их них — редактор газеты „Комомолец Татарии“ Евгений Ухов. В то время редакция размещалась на 8-м этаже. Я тогда только пришел в газету и был совершенно никому неизвестен. Просто умолял редактора, чтобы он взял меня на работу. Здесь я прошел школу мастерства», — поделился Губаев.

Напомним, в советское время комплекс зданий носил название «Татарское газетно-журнальное издательство». Полиграфическо-издательский комплекс «родился» в 1971 году, а с января следующего года здесь начали печатать местные газеты.

Эльвира Зайнулина

tatar-inform.ru