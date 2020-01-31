30 января 2020 года в рамках коллегии Министерства культуры Республики Татарстан в г. Иннополисе состоялась презентация выставки Национального музея РТ «Татарская АССР – Республика Татарстан: время, события, люди», посвященной 100-летию образования республики.

Экспозиция повествует об историческом значении судьбоносного события — образования ТАССР в 1920 году, оказавшего влияние на дальнейшее развитие республики в течение последующих 100 лет, знакомит с важнейшими этапами государственности и наиболее значимыми вехами в политической, экономической и культурной жизни Татарстана.

Основу выставки составили исторические документы и фотографии из фондов Национального музея РТ, Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль», Государственного архива РТ, Музея истории Государственного Совета РТ.

С 31 января выставка «Татарская АССР – Республика Татарстан: время, события, люди», посвященная 100-летию Республики Татарстан, станет передвижной и продолжит свою работу.

В дальнейшем она будет представлена во всех районах республики, обогащая жителей ценными историческими знаниями и являя собой знаковый эпизод в реалиях современной жизни Татарстана.

tatmuseum.ru