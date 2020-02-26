Взгляд со «столетней колокольни»: в Казани стартовал форум к 100-летию ТАССР

Ведущие специалисты из Центральной Азии и России собрались в столице РТ на международный форум, посвященный 100-летию Татарской АССР. Эксперты обсудят, как в 1920-е годы строились национальные государства в Центральной Азии и Волго-Уральском регионе, рассказал директор научных программ АНО «Институт исследований Центральной Азии» Андрей Большаков.

«Со „столетней колокольни“ можно рассматривать очень многие события не только в историческом, но и в методологическом, политологическом аспектах. Здесь, наверное, будет столкновение различных точек зрения в рамках историографии, а также осмысление новых подходов», — поделился ожиданиями Большаков.

Форум «Исторический опыт национально-государственного строительства в СССР (1920-е — 30-е гг.)» продлится 26 и 27 февраля. Участие в нем принимают представители органов государственной власти, ведущие ученые России, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

«История народов Средней Азии тесно связана с соседями. В событиях, которые произошли 100 лет назад, участвовали народы всего бывшего СССР. Сегодня можно произвести анализ того, что происходило, чтобы извлечь из этого уроки», — отметил представитель Академии наук Республики Таджикистан Абдулло Гафуров.

Основным историческим вопросом форума станет эволюция статуса национально-территориальных образований Центральной Азии и Поволжья. Организаторами мероприятия выступают Казанский федеральный университет и АНО «Институт исследований Центральной Азии».

Ксения Перепеченова

tatar-inform.ru