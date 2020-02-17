XVIII Фестиваль татарской хоровой музыки в Казани

Сегодня, 17 февраля, в ГБКЗ имени С.Сайдашева откроется XVIII Фестиваль татарской хоровой музыки. На этот раз он будет посвящен нескольким знаменательным датам: и 100-летию образования ТАССР, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию Казанской консерватории.

Задача фестиваля – чтобы молодое поколение знало культурные традиции, любило и понимало язык и музыку и познакомилось с музыкальными произведениями наших современников.

В этом году ожидается рекордное число участников – около 1000.

17 февраля ожидается камерная хоровая музыка композиторов Татарстана, от классиков, до современников. Исполнять её будут молодые казанские хоровые коллективы.

26 марта в ГБКЗ имени С.Сайдашева прозвучит программа «Гүзәл җирем – Татарстан» – «Моя прекрасная земля – Татарстан». В ней будут представлены сцены из опер, музыкальных спектаклей, а также вокально-хоровые произведения – кантата «Республика моя» Н.Жиганова, оратория «Кеше» («Человек») М.Яруллина, поэма «Памяти Мусы Джалиля» Р.Еникеева. Исполнители – солисты, хор студентов и оркестр «Tatarica» Казанской консерватории, творческие коллективы Казанского музыкального колледжа имени И.В.Аухадеева и многие другие.

Полная программа концертов:

17 февраля https://kazancons.ru/afisha/concert/835-sin-kh-terl-ty-pomni-kontsert-xviii-festivalya-tatarskoj-khorovoj-muzyki

26 марта https://kazancons.ru/afisha/concert/876-g-z-l-irem-tatarstan-moya-prekrasnaya-zemlya-tatarstan

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