Яркая и красочная неделя Татарстана в Москве

Неделя Татарстана в Москве подарила москвичам ряд очень интересных и ярких мероприятий. С 12 по 18 августа мы смогли принять участие.

В этом году традиционные дни Татарстана в Москве были посвящены знаменательной дате: 100-летию ТАССР. Каждое мероприятие приобрело дополнительный смысл по двум причинам, во-первых, юбилейный год, во-вторых, это первые крупные татарские мероприятия после самоизоляции. И хотя ограничения до сих являются обязательной частью нашей жизни, зрители в полной мере насладились разнообразной и яркой программой.

В рамках недели РТ прошли показы спектаклей театра им.Камала, церемония открытия надмогильного памятника генералу армии, ветерану ВОВ Махмуту Ахметовичу Гарееву, на Донском кладбище состоится церемония передачи капсулы с землей с места захоронения Героя Советского Союза, генерал-полковника Гордова Василия Николаевича представителям Мензелинского района, состоялась церемония возложения цветов к памятнику великому деятелю татарской культуры – поэту Габдулле Тукаю.

Особенно душевно прошел творческий вечер поэтов Республики Татарстан, в котором прияли участие председатель Союза писателей Татарстана Данил Салихов, народные поэты Республики Татарстан Равиль Файзуллин и Марсель Галиев, заслуженный деятель искусств РТ Рамис Аймет, лауреат премии им. С.Сулеймановой Шамсия Зигангирова. Вечер прошел на татарском языке, обсуждались насущные вопросы современной татарской литературы, звучали удивительные стихи, и к удивлению зрителей, некоторые поэты очень красиво исполнили песни на свои стихи.

16 августа ярко и красочно прошел финал московского регионального тура Международного конкурса «Татар кызы-2020».

Восемь финалисток покорили зрителей красотой, грацией и творческими талантами. Победительницы конкурса Дина Абдуллина и Гульмарьям Смирнова (Москва и Московская область) представят Москву и Московскую область в полуфинале международного конкурса.в Узбекистане.

Награды девушки приняли из рук заместителя Премьер-министра РТ — Полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина. Очень приятно, что несмотря на свою занятость Равиль Калимуллович нашел время для личного участия в некоторых мероприятиях недели.

Зрители очень активно поддерживали конкурсанток, были плакаты с именами участниц, зал громко выражал радость и восторг. Чувствовалось как соскучились люди по массовым мероприятиям, по конкурсам и состязаниям.

Самым насыщенным и ярким стал заключительный день недели Татарстана в Москве. Во всех мероприятиях дня принял участие Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.

Утром на Химкинском кладбище состоится открытие памятника легендарным советским разведчикам Исхаку Ахмерову и его супруге Хелен Лоури. Затем в Александровском саду прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата памятнику маршалу Г.К.Жукову. День продолжился в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу, где состоялось открытие выставки «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского». Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан привез в Москву 48 лучших произведений художников Серебряного века и русского авангарда.

И, наконец, главное событие — гала-концерт мастеров искусств Республики Татарстан в Московском международном Доме музыки (Светлановский зал). Концерт начался с награждения медалями и грамотами видных деятелей культуры, науки и искусства, медали и дипломы вручал Президент РТ Рустам Минниханов. Так же в официальной части концерта выступил с туплыми словами в адрес Татарстан и руководства республики мэр Москвы С.С. Собянин.Пожалуй, это был один из лучших концертов за последние два-три года. Прекрасный оркестр, прекрасно сформированная программа вечера, великолепные концертные номера в разных жанрах подарили зрителям незабываемое удовольствие.

Правительство Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации и лично Равиль Калимуллович Ахметшин провели большую работу, чтобы организовать эту неделю долгожданных встреч и событий. Для зрителей и участников мероприятий эта неделя стала глотком воздуха после долгих месяцев самоизоляции, отсутствия массовых театральных и спортивных программ. Конечно, частичные ограничительные меры соблюдались, но по улыбающимся глазам зрителей было понятно – все мы очень благодарны за эти несколько красивых дней.

«Штаб Татар Москвы»