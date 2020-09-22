Языковая школа «Умарта» в Москве начинает новый учебный год

Языковая школа «Умарта» Лилианы Сафиной начинает новый учебный год. Для тех, у кого нет возможности посещать курсы, предусмотрены онлайн занятия.
Приглашаются взрослые и дети. На первом занятии пройдет распределение по группам по уровням владения языком.
За два десятка лет успешного развития московская языковая школа «Умарта» Лилианы Сафиной разработала оригинальные языковые и культурные программы. С помощью дружной и профессиональной команды здесь помогут постичь красоту и глубину татарской культуры!
Первое занятие в новом учебном году пройдет 22 сентября 2020 года, начало в 19.00.
Справки по телефону: +7(926) 221-71-63.
Адрес: Москва, ул.Бахрушина, 4, стр.1 (библиотека).
Информация о ближайших мероприятиях школы и расписание — на станице в Инстаграм @umarta_msk