Юбилей Салимы Анваровны Гатиной

Салима Анваровна Гатина родилась в январе 1970 года в селе Сарабикулово Лениногорского района Татарской АССР. Практически всю жизнь проживает и работает в родном селе. С 1989 по 1998 гг. работала учителем истории, русского языка Сарабикуловской средней школы. С 1998 года по настоящее время ведет работу с учениками начальных классов. С 2010 по 2011 гг. –заместитель директора школы по учебно-воспитательной школы, а с 2011 года по настоящее время — директор Сарабикуловской ООШ Лениногорского района РТ. Имеет богатый опыт и более 30 лет педагогического стажа.

С.А. Гатина пользуется с большим авторитетом и уважением со стороны учащихся и преподавателей школы, односельчан, жителей и руководства Лениногорского района РТ. Внесла большой вклад в подготовке и проведении 100-летия создания Сарабикуловской школы (1919-2019 гг.).

Ведет активную общественную работу в масштабах родного села и района. Активно сотрудничает с подразделениями Всемирного конгресса татар – Организацией татарских женщин «Ак калфак» и Обществом татарских краеведов РТ.

Село Сарабикулово, как одно из старинных татарских поселений, имеет богатое историко-культурное наследие. Поэтому по инициативе С.А. Гатиной в школе был создан , торжественно открыт и ныне успешно работает Краеведческий музей. На базе школы действует коллектив самодеятельности учащихся и учителей, которые успешно выступают в ходе сабантуев, конференций и других мероприятий. Салима Анваровна вносит большой вклад в нравственное, интернациональное и патриотическое воспитание молодежи.

С.А. Гатина и учителя Сарабикуловской школы активно занимаются историко-краеведческой и следопытской деятельностью, активно участвовали во многих всероссийских и межрегиональных конференциях по истории регионов Татарстана и Волго-Уральского региона, проведенных в Казани (Государственный Совет РТ, Академия наук Татарстана, Казанский педагогический колледж ), Азнакаево, Черемшане, Чистополе, Лениногорске, Зирекле и др. , где делали доклады об историческом прошлом села, о выдающихся земляках ,проблемам преподавания истории и развития краеведения в школе. Салима Анваровна Гатина участвовала в работе Всероссийского форума татарских краеведов в Казани и сотрудничает с редакцией журнала «Туган жир-Родной край».

По инициативе и поддержке директора и коллектива школы, совместно с Всемирным конгрессом татар ,Обществом татарских краеведов РТ ,Академии наук РТ и Администрацией Лениногорского района РТ, на базе Сарабикуловской школы в 2015,2017 и 2019 годах были проведены Первые, Вторые и Третие «Сарабикуловские историко-краеведческие чтения»(Всероссийские научно-практические конференции по истории и культуре населенных пунктов Юго-Восточного Татарстана).

За активную работу во воспитанию молодежи к любви родному краю и татарскому языку, большую историко-краеведческую работу С.А. Гатина неоднократно награждалась грамотами и благодарностями Главы Лениногорского и администраций других районов РТ, Министерства образования и науки РТ ,Академии наук РТ и Всемирного конгресса татар. Ей были вручены знак Министерства культуры РТ « За достижения в культуре» и медаль ВКТ «За заслуги перед татарским народом».

По поручению ученых-историков, учителей истории, музейных работников, краеведов и общественных деятелей Татарстана и регионов РФ ПОЗДРАВЛЯЕМ ГАТИНУ САЛИМУ АНВАРОВНУ с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ЮБИЛЕЕМ ! Желаем дальнейших успехов в работе, благополучия, личного женского и семейного счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни !

А.А. Бурханов

Председатель РОО

«Общество татарских краеведов» РТ при ВКТ