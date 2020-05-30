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Юбилейный выпуск «Татары сквозь время»: система управления Золотой Орды

в Новости, Слайдер, История, Новости конгресса, 30.05.2020 0 21

Десятый выпуск исторического цикла продолжает знакомить зрителей с культурой древнего государства.

Исторические факты о древнем великом государстве Золотая Орда вновь будут представлены в передаче на Youtube-канале «Татары Мира». Десятый выпуск программы «Татары сквозь время» вышел под названием «Элита и VIPы орды», где ведущий Ренат Хабибуллин поговорит о система управления Золотой Орды.

Знакомство зрителей с историей татар продолжается. В юбилейном рассказчик объяснит, какая система управления существовала в Золотой Орде и какие ключевые фигуры существовали в Улусе Джучи. Ренат Хабибуллин поговорит о советнике Чингиз Хана, видение Золотой Орды с Запада, о делении Золотой Орды, а также о курултае. Также он разберется в вопросе эмиров улусов, их функции в Золотой Орде. Ведущий разберет вопрос знати как основы государства.

kazanfirst.ru

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