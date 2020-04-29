Юные артисты Татарстана выступят на онлайн-концерте «Марафон детской песни»

29 апреля юные певцы и артисты Татарстана выступят на онлайн-концерте «Марафон детской песни». Он приурочен ко Всемирному дню исполнения детских желаний. Концерт можно будет посмотреть в официальных сообществах республики в соцсетях. Начало – в 15:30.

Также на концерте выступят Салават Фатхутдинов, ВИА «Волга-Волга», Лэйна, Ильнар Миранов. Среди юных участников — победители конкурсов, в том числе российского этапа Детского Евровидения, участники шоу «Голос. Дети» и «Лучше всех». Звёзды исполняют желания детей, мечтавших выступить на одной сцене с известными артистами. Юные артисты поддержат всех детей, которые находятся на самоизоляции.

На онлайн-сцене выступят Саида Мухаметзянова (финалистка шоу «Голос. Дети»), Олеся Машейко, (участница шоу «Голос. Дети»), солисты Шаян ТВ, трио «Очечи» (финалистки российского этапа Детского Евровидения), исполнители Яна Никонова, Влад Козловский, Дуэт #Кудрены (участницы Шоу «Лучше всех» на 1 канале) и другие.

Концерт продлится два с половиной часа. Трансляция доступна во Вконтакте, Одноклассниках, YouTube-канале.

trt-tv.ru