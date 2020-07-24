Юные литераторы Татарстана поборются за призовой фонд премии «Глаголица»

Путевки на литературную смену с мастер-классами известных писателей, альманахи с лучшими произведениями сезона, электронные планшеты и наборы книг разыграют участники VII независимой литературной премии «Глаголица», которая стартует в России и странах СНГ.

В конкурсе могут принять участие молодые авторы, создающие произведения на русском и татарском языках, сообщает пресс-служба мероприятия.

«Оценивают работы юных авторов именитые писатели России и Татарстана: Виктор Лунин, Анна Русс, Сергей Махотин, Галимьян Гильманов, Михаил Яснов и другие», – отмечают организаторы.

В этом году в жюри впервые вошли Наринэ Абгарян и Ольга Мяэотс. Ведутся переговоры об участии почетной гостьи – знаменитой американской писательницы Али Бенджамин.

Премия «Глаголица» – некоммерческий проект, поэтому организационные взносы отсутствуют. Подать заявку на участие может любой школьник в возрасте от десяти до 17 лет. Для этого юному автору необходимо написать произведение на произвольную тему и выбрать номинацию – проза, поэзия, эссеистика или художественные переводы. Затем нужно разместить текст в личном кабинете на официальном сайте конкурса. Прием заявок на участие и конкурсных работ проводится до 15 сентября 2020 года.

Конкурс проходит при поддержке Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева, который ежегодно отмечает лучшие работы на татарском языке.

tatar-inform.ru