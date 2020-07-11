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Юные писатели приглашаются к участию в литературном конкурсе

Юные писатели приглашаются к участию в литературном конкурсе

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 11.07.2020 0 9

В Татарстане стартовала заявочная кампания международного литературного конкурса для детей – VII Независимая литературная премия «Глаголица». Организатором проекта выступает благотворительный фонд «Счастливые истории».

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 10 до 17 лет. Заявки и материалы принимаются до 15 сентября текущего года.

Ребята могут попробовать свои силы в поэзии на русском и татарском языках, в прозе на русском и татарском языках, а также эссеистике на русском языке в возрастной категории от 14 до 17 лет.

Кроме того, желающие могут поучаствовать в художественном переводе текстов с татарского, французского, английского и немецкого языков на русский язык (принимается оригинал произведения вместе с переводом) в возрастной категории от 14 до 17 лет.

Принимаются произведения собственного сочинения, ранее нигде не публиковавшиеся. Один автор может представить одну работу на русском или татарском языке в электронном виде. Объем текста не должен превышать 20 тыс. знаков.

Призовой фонд составляет 100 путевок на литературную смену с мастер-классами членов жюри – известных писателей России и Татарстана, 100 альманахов с лучшими произведениями участников, 30 электронных планшетов, 30 наборов книг, шесть статуэток «Хрустальная сова» для обладателей Гран-при.

Чтобы принять участие в VII Независимой литературной премии «Глаголица», необходимо зарегистрироваться на сайте  https://www.glagolitsa-rt.ru/, заполнить анкету участника. Также в личном кабинете нужно прикрепить конкурсную работу. Участие в конкурсе бесплатное. Телефон для справок +7 (843) 561-06-12.

tatar-inform.ru

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