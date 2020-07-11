Юные писатели приглашаются к участию в литературном конкурсе

В Татарстане стартовала заявочная кампания международного литературного конкурса для детей – VII Независимая литературная премия «Глаголица». Организатором проекта выступает благотворительный фонд «Счастливые истории».
К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 10 до 17 лет. Заявки и материалы принимаются до 15 сентября текущего года.
Ребята могут попробовать свои силы в поэзии на русском и татарском языках, в прозе на русском и татарском языках, а также эссеистике на русском языке в возрастной категории от 14 до 17 лет.
Кроме того, желающие могут поучаствовать в художественном переводе текстов с татарского, французского, английского и немецкого языков на русский язык (принимается оригинал произведения вместе с переводом) в возрастной категории от 14 до 17 лет.
Принимаются произведения собственного сочинения, ранее нигде не публиковавшиеся. Один автор может представить одну работу на русском или татарском языке в электронном виде. Объем текста не должен превышать 20 тыс. знаков.
Призовой фонд составляет 100 путевок на литературную смену с мастер-классами членов жюри – известных писателей России и Татарстана, 100 альманахов с лучшими произведениями участников, 30 электронных планшетов, 30 наборов книг, шесть статуэток «Хрустальная сова» для обладателей Гран-при.
Чтобы принять участие в VII Независимой литературной премии «Глаголица», необходимо зарегистрироваться на сайте https://www.glagolitsa-rt.ru/, заполнить анкету участника. Также в личном кабинете нужно прикрепить конкурсную работу. Участие в конкурсе бесплатное. Телефон для справок +7 (843) 561-06-12.