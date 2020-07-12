Юных журналистов Татарстана приглашают поучаствовать в «Алтын каләм-2020»

Стартовала заявочная кампания XXV Республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм — Золотое перо».

Принять участие в фестивале могут юные журналисты в возрасте от 10 до 20 лет, учащиеся организаций среднего и общего образования.

Мероприятие пройдет в период с 11 по 15 августа 2020 года на базе МЦ «Волга».

Главными целями фестиваля являются «выявление, поддержка и поощрение деятельности юных журналистов, включение наиболее талантливых в процесс развития информационного поля, формирование пула юных журналистов, работающих на двух государственных языках (русском и татарском) одинаково успешно».

В рамках фестиваля участники получат возможность поработать с профессионалами медиасферы, стать создателем собственной газеты или телепрограммы, запустить личный блог с продуманной концепцией, а также побороться за главную награду — бюджетное обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ.

В этом году программа фестиваля претерпела некоторые изменения — были добавлены два новых направления. Это SMM и «Видеоблогинг» — для тех, кто занимается продвижением аккаунтов в соцсетях.

Тематика «Алтын каләм — Золотое перо-2020» выглядит следующим образом: «100-летие образования ТАССР», «75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне», «Фестивалю 25: только вперед!», «Журналист XXI века» и «Молодежная политика Республики Татарстан».

Подать заявку на участие можно до 20 июля 2020 года. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией в республике возможно изменение формата проведения финала фестиваля.

Первый фестиваль «Алтын каләм — Золотое перо» состоялся в 1996 году. Его инициаторами стали Минмолодежи РТ и Союз журналистов РТ. Многие ученики школы «Алтын каләм», выпущенные за эти 25 лет, стали успешными сотрудниками СМИ Республики Татарстан и Российской Федерации.