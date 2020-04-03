За 15 лет существования акция «Мин татарча сөйләшәм» впервые пройдет в онлайн-формате

В этом году юбилейная 15-я акция «Мин татарча сөйләшәм» пройдет в онлайн-режиме. Об этом сообщил татарский общественник Табрис Яруллин.

-Мы не будем рисковать. Во-вторых, день акции приходится на время уразы. Впервые мы в студии запишем шестичасовое шоу на несколько камер. Акцию можно будет смотреть онлайн на официальной странице акции Вконтакте, — рассказал он.

Напомним, что на протяжении всей своей истории 26 апреля акцию проводили на улице Баумана. Она состояла из награждения победителей квест-игры «Татар дозор», антипремии «Тяжело с татарским» и завершающего концерта с участием исполнителей татарской альтернативной музыки. По словам Яруллина, все традиции акции будут соблюдены и в этот раз.

— На акцию обычно приходило около 10 тысяч человек. Наша цель – чтобы трансляцию посмотрели те же 10 тысяч человек. Если мы добьемся этого, мы будем довольны. Перед нами настоящее испытание, потому что до этого мы никогда не работали шесть часов в онлайне, — заключил он.

kazanfirst.ru