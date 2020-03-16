14 марта в Забайкальской краевой библиотеке им. А.С.Пушкина татарская община г.Читы провела литературный вечер «За строкой летит строка…».

С приветственным словом к гостям обратился начальник отдела по реализации культурной политики Министерства культуры Забайкальского края Татьяна Жеребцова.

Среди почетных гостей были Фарит Фатыхович Бигзяев с супругой, который долгие годы работал директором Читинского института (филиал) Байкальского государственного университета экономики и права, к.э.н, профессор, автор более 40 научных и методических работ. Отличник просвещения РСФСР с 1981 г. В 1997 г. награжден медалью «За заслуги перед Читинской областью», в 2004 г. – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Гизатулин Фарит Халеулович, долгие годы возглавлявший администрации Железнодорожного и Черновского административного районов г.Читы. Награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г.» (2006 г.), «Заслуженный муниципальный служащий Читинской области» (2007 г.), «За заслуги перед Читинской областью» (2008 г.) и др.

Всего на литературном вечере присутствовало более 40 человек.

Тагир Аглямов