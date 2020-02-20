enrutat
Главная / За взятие форта № 5 пятнадцать советских солдат были удостоены звания «Герой Советского Союза»
За взятие форта № 5 пятнадцать советских солдат были удостоены звания «Герой Советского Союза»

За взятие форта № 5 пятнадцать советских солдат были удостоены звания «Герой Советского Союза»

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 20.02.2020 0 5

Сегодня делегация из Татарстана во главе с заместителем Премьер-министра РТ, председателем Национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым посетили памятник оборонительного зодчества и военно-исторический мемориальный комплекс Форт №5, который является одним из филиалов Калининградского областного историко-художественного музея.

Как рассказал экскурсовод, это один из 12 мощных фортов, которые располагались по периметру кольцевой дороги вокруг Кенигсберга. Форт №5 был построен в 1878 году и получил название «Король Фридрих-Вильгельм III», правление которого пришлось на трагические для Пруссии годы войны с Наполеоном.

Форт представляет собой вытянутый по фронту шестигранник – центральное сооружение, размером 360 на 180 метров,  окруженное водным рвом шириной 20-25 метров и глубиной 3-5 метров. От главного входа, который прикрывался мощным дотом, внутрь форта ведет центральная галерея. Симметрично расположенное центральное сооружение включало в себя казармы для солдат и офицеров, лазарет, кухню и столовую, склады боеприпасов, продовольствия, караульное помещение, котельную. Перекрытия форта сводчатые, из кирпича, песка и бетона, толщиной до 5 метров. По периметру  шестиметровый земляной вал. В целях маскировки форт был обсажен деревьями.

Форт №5 входил в полосу боевых действий 54 стрелкового корпуса 43 армии, которым командовал генерал-лейтенант А.С. Ксенофонтов, и прикрывал дорогу Кенигсберг – Раушен (Калининград – Светлогорск). 8 апреля 1945 года во время штурма Кенигсберга форт №5 был взят в ходе многочасового беспрерывного боя. Залогом победы в штурме форта явился массовый героизм советских воинов. 15 человек были удостоены звания героя Советского Союза. Их имена увековечены на мемориальном камне.

 

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.