За взятие форта № 5 пятнадцать советских солдат были удостоены звания «Герой Советского Союза»

Сегодня делегация из Татарстана во главе с заместителем Премьер-министра РТ, председателем Национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым посетили памятник оборонительного зодчества и военно-исторический мемориальный комплекс Форт №5, который является одним из филиалов Калининградского областного историко-художественного музея.

Как рассказал экскурсовод, это один из 12 мощных фортов, которые располагались по периметру кольцевой дороги вокруг Кенигсберга. Форт №5 был построен в 1878 году и получил название «Король Фридрих-Вильгельм III», правление которого пришлось на трагические для Пруссии годы войны с Наполеоном.

Форт представляет собой вытянутый по фронту шестигранник – центральное сооружение, размером 360 на 180 метров, окруженное водным рвом шириной 20-25 метров и глубиной 3-5 метров. От главного входа, который прикрывался мощным дотом, внутрь форта ведет центральная галерея. Симметрично расположенное центральное сооружение включало в себя казармы для солдат и офицеров, лазарет, кухню и столовую, склады боеприпасов, продовольствия, караульное помещение, котельную. Перекрытия форта сводчатые, из кирпича, песка и бетона, толщиной до 5 метров. По периметру шестиметровый земляной вал. В целях маскировки форт был обсажен деревьями.

Форт №5 входил в полосу боевых действий 54 стрелкового корпуса 43 армии, которым командовал генерал-лейтенант А.С. Ксенофонтов, и прикрывал дорогу Кенигсберг – Раушен (Калининград – Светлогорск). 8 апреля 1945 года во время штурма Кенигсберга форт №5 был взят в ходе многочасового беспрерывного боя. Залогом победы в штурме форта явился массовый героизм советских воинов. 15 человек были удостоены звания героя Советского Союза. Их имена увековечены на мемориальном камне.