Заинцы написали «Татарча диктант»

Заинск присоединился к Всемирной образовательной акции «Татарча диктант».

Официально писали диктант по проверке грамотности на татарском языке на двух площадках, которые разместились в школе №7 и в центральной библиотеке, а также в других школах района и в онлайн- режиме по республиканскому телевидению под диктовку известных личностей республики. Всего в акции приняли участие около 4000 заинцев. В центральной библиотеке написали диктант 36 человек.

В школе №7 в акции с радостью приняли участие 384 заинца. Здесь писали диктант как дети, так их родители, и учителя. Текст зачитывали педагоги этой школы, среди них учителя татарского языка и литературы Алсу Талипова (для родителей и учителей), Эльза Нургалина (для школьников). На это ушло ровно 30 минут. Диктант предлагалось писать по отрывку из произведения татарского писателя и журналиста Ибрагима Гази «Сыерчыклар».

Елена Мартемьянова, ученица 11 А класса:

-С большим желанием участвую в акции «Татарча диктант» третий год. Считаю, отличное знание родного языка даст возможность глубже познать красоту и уникальность языка, двигаться вперед, изучить другие языки. Говорят же: «Столько языков ты знаешь – столько раз ты человек».

zainsk-inform.ru