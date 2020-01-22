Закир Бибарсов: «Мои друзья – Мое богатство»

Бывшему директору Чиракчинского районного филиала Кашкадарьинского областного татаро-башкирского национального культурного центра Закиру Бибарсову исполнилось 90 лет.

«91-я зима в моей жизни — это огромная радость. Ее разделили со мной родные и близкие, гости из Карши и Навои. Всем: «Минем ихлас рәхмәтем!» — говорит почтенный Закир Шакирович. В этот знаменательный день в Чиракчи выпал обильный снег и белизна, воцарившаяся в природе, подчеркивала благородную седину одного из старейших представителей татаро-башкирской диаспоры Кашкадарьи.

10 лет назад в одном из самых крупных населенных пунктов региона был организован Чиракчинский районный филиал Кашкадарьинского областного татаро-башкирского национального культурного центра. Его возглавил майор в отставке, ветеран органов внутренних дел Закир Бибарсов. Любитель игры на гармошке-хромке и просто веселая личность как магнит притягивал к себе любителей татарской культуры в районе. Под его руководством проводились многие мероприятия, которые придавали ему уверенность в своей востребованности, энергию, силу,скрадывая его одиночество.

Но страшная болезнь приковала Закира Шакировича к больничной койке, но на помощь пришли не только родные, но и новые друзья – члены диаспоры. Он стойко прошел очередное жизненное испытание и вновь его мужественный баритон зазвучал на мероприятиях филиала центра.

Поздравить с большой датой в жизни Закира Шакировича Бибарсова приехали гости из Карши и Навои. Директор Кашкадарьинского областного татаро-башкирского национального культурного центра Фирюза Ихсанова в своем приветствии почтенному аксакалу отметила его неувядаемый оптимизм, его неиссякаемую любовь к жизни и пожелала ему быть всегда рядом с преданными друзьями. Также выступили с сердечными пожеланиями родные и близкие. Племянник Наиль Фахритдинов из Навои отметил, что его приятно поразили сердечное внимание друзей дяди. Один из друзей Закира Шакировича, Тохир Хаитович Равшанов, пожелал всем присутствующим походить на почтенного аксакала активной жизненной позицией, общительностью, оптимизмом – главными факторами долгой счастливой жизни.

,,В эти счастливые для меня минуты я хотел бы отметить: «Мои года и мои друзья – вот моё богатство!», — сказал Закир Шакирович. – А дети у меня в России, в делах и заботах, поздравили меня по телефону.

Ф.Ибрагимова

г.Карши, Республика Узбекистан