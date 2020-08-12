Занятия по татарскому в школе и праздник в честь 100-летия ТАССР планируется в Сысертском районе

В Свердловской области в посёлке Октябрьском планируется запустить занятия по татарскому языку и литературе в средней общеобразовательной школе №18. Ожидается, что изучение будет проходить в формате кружка дополнительного образования. Идею поддержал Фидарис Хусаинов, педагог с 20-летним стажем, и директор Октябрьской школы Валентина Шакирова. Как сообщила Фавия Сафиуллина, Постоянное представительство Республики Татарстан поможет с учебным и методическими материалами.

Как сообщается на портале Постпредства РТ в СО, участие на встрече приняли заместитель председателя Национально-культурной автономии татар Свердловской области Наркис Карамов и учитель технологии Октябрьской средней общеобразовательной школы № 18 Фидарис Хусаинов. За круглым столом был поднят вопрос о проведении праздника в честь 100-летия ТАССР на территории Сысертского округа, о чем наш портал уже сообщал раннее. Большой праздник с участием местных и казанских звезд татарской эстрады состоится 5 сентября, если позволит эпидемиологическая ситуация.

Мечеть «Нур» \ Фото: islamcenter.ru

Татаро-башкирская община из Сысертского района выделяется в татарском мире Свердловской области своей активностью. Существует ансамбль «Дуслык», участники которого являются дипломантами и лауреатами танцевальных и песенных конкурсов различного уровня. Действует мечеть «Нур», где на протяжении нескольких лет при мечети проходили воскресные занятия по татарскому языку.

Альбина Шаймухаметова

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