Заочный отборочный этап детского конкурса «Сембер карлыгачлары» стартовал в Ульяновской области

Областной конкурс «Сембер карлыгачлары» («Симбирские ласточки») направлен на развитие детского и молодёжного творчества, что полностью соответствует задачам национального проекта «Культура», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Участниками могут стать ребята в возрасте от 7 до 17 лет, базирующиеся в учреждениях культуры и образования Ульяновской области. Компетентное жюри оценит уровень исполнительского мастерства, эмоциональную выразительность татарского фольклора в звучании подрастающего поколения и сценические костюмы.

Солисты должны представить не более 2 номеров продолжительностью 3-3,5 минуты. Конкурсанты соревнуются в двух номинациях: «Татарская народная песня» и «Татарская песня современных композиторов».

По решению жюри лучшим исполнителям присуждаются дипломы лауреатов I, II, III степеней и Гран-при, остальные получат дипломы.

Заключительный гала-концерт будет проведен в зрительном зале Центра татарской культуры.

Получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (8422) 46-20-95 – заведующий отделом «Центр татарской культуры» Рамиля Сафина.