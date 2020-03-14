«Записки жизни – тормыш язулары» «История одного татарского рода, который нашел свои корни через вопросы»

Люди, которые помнят свой род, дорожат своими предками, являются опорой народа и страны. Ведь чтобы у нас было будущее, необходимо знать свои исторические корни, так как без памяти можно потерять настоящее.

Таких людей, которые стараются сохранить свою историю, очень мало, но благодаря им, люди спустя большое количество лет могут узнать о своих корнях и взглянуть на мир иначе, с другой точки зрения.

Мне посчастливилось познакомиться с семьей Миниахметовых, а именно с Наиль абый, который проживает в г. Тосно, Ленинградской области. Он один из активных членов Тосненского татарского общественного движения. Долгие годы с братом (Рафаилом Магсумовичем Миниахметовым, 1948-2014 гг.) занимался историей своего рода, знает родословную в 12-м поколении. Они с братом и мамой (Рашидой Габдрахимовной Миниахметовой, 1923-2019 гг.) сумели сохранить старейшие документы и изображения своего отца, Магсума Миниахметовича Миниахметова (1921-1983 гг.), который воевал на фронте во время Великой Отечественной войны, дошел до Германии.Особенностью является то, что документы написаны на чистом татарском языке, читая которые невольно берет дрожь и гордость за свою Родину и нацию.

Пожалуй, можно начать наше повествование. «Великое дело всегда начинается с малого и получается неожиданно», — именно так бы я сказал про то, как Наиль абый с братом Рафаилом сумели разобраться в своей родословной.

Их с братом еще в детстве интересовал вопрос о том, почему же у Миниәхмәт бабая фамилия Асылгареев, а у их отца Миниахметов? Также подаренная Нәфисә әби (мама отца) серебряная ложка и при этом сказанные со смыслом слова: «Пусть это будет память о ваших дедушках». Их не покидало любопытство: «Кто и кем были их деды (прадеды)? Чем занимались?» Вопросы, на которые не находилось ответов многие годы.

Их отец многого не говорил о своих предках, ссылаясь на то, что дети еще малы. Им следует думать об учебе в школе, а придет время и появится желание, тогда узнают сами. Конечно же, это была своего рода отговорка со стороны отца. В те времена о его происхождении лучше было умалчивать из-за непростого положения людей, когда тебя как потомка князей могли выслать на дальние земли.

Шли годы, и только с 2004 года, после возвращения Наиль абы на историческую родину – Республику Татарстан, г. Менделеевск, они с братом Рафаилом начали глубокое изучение своего рода по воспоминаниям своего отца, который охватывал период с 30-х годов прошлого века до Великой Победы 1945 года, вместившийся на 64-х рукописных листах блокнота под названием «Кыскача гына булган тарихи тормыш».

Изучая по крупицам каждые строки этого «сокровища» они вышли на архивы. Благо, к этому времени были доступны источники из архивов Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Оренбургской и Кировской областей, интернет и другая справочная литература для «добычи» нужной информации. Так же рассказы краеведа Менделевского района, Гайнутдинова Наиля, которые очень помогли в восстановлении истории, ведь посещения краеведческого музея г. Менделеевска было недостаточно — кроме скудной статьи из местной газеты там ничего не было. По прошествии 15 лет в этом музее кроме нескольких строк информации ничего не прибавилось и интересующий их вопросы.

Впоследствии из добытых архивных документов предками Наиль абы оказались князья Янбулатовы, а также стало известно, что семья Наиль абый принадлежит дворянскому сословию.

В соответствии с «добытыми» документами, свыше 300 экземпляров получили штампы архивов и были отредактированы на письменность наших дней: «Книга о рождении», «Книга о смерти», «Книга о заключении брака», «Книга о разводах». Документы написаны на арабском языке, часть из которых переведены на русский язык Рафаилом Магсумовичем (для чего в 60 лет он изучил арабскую письменность).

Еще Иваном Грозным в 1565-1567 гг. Янбулат Бию была пожалована деревня Малая Кибя-Кози (ныне Тюлячинский район Республики Татарстан), а его дети получили земли за свою службу в 1596-1597 гг.

Обширные земли князей Янбулатовых испокон веков находились на территории Арской и Зюрийской доруг Казанского уезда.

У потомков Рахматуллы Янбулатова сохранилось семейное предание о том, как Рахматулла после ухода в 1797 году в отставку с правом ношения мундира вместе со своим братом выбрал место для своего дома на реке Кокшанка. На этот момент эти земли перешли из Казанского уезда Казанкской губернии, в только что образованный Елабужский уезд Вятской губернии. Первое упоминание о деревне Кокшан, в документах относится к 1816 году (ныне Татарский Кокшан Менделеевского района Р.Т.)

Таким образом, род Наиль абый относится к Кокшанской ветви князей Янбулатовых, родоначальником которой является Рахматулла Абдюшович князь Янбулатов (1750-1830 гг.) секунд-майор, мурза, татарский князь, участник русско-турецкой войны.

Не долго длилось счастье в роду князей Янбулатовых. После смерти Рахматуллы и его сына Абдуллы, князя Янбулатова, несовершеннолетние внуки-сироты Рахматуллы вновь оказались без земли.

Подкупив их родственника, назначенного опекуном майорских внуков, купцы Ушковы хитростью присвоили себе часть княжеских земель. Продолжая активно скупать земельные участки, за короткий период Ушковы стали обладателями 1500 десятин (из 2000 десятин), из которых 970 десятин были заняты ценным лесом хвойных пород, место получили название «Кокшанская лесная дача».

Получив разрешение на постройку, в середине 19 века, на землях «Кокшанская лесная дача», хитростью полученной купцами 1 гильдии Ушковыми, было положено начало новому заводу.

На этот период в Российской Империи насчитывалось 111 химических заводов одним из, самых крупных Кокшанский завод Ушковых.

Знакомство Ушковых с Д.И. Менделевым состоялось в 1868 году, и переросло в крепкую дружбу. Менделеев дает необходимые советы по развитию завода.

По его совету на Кокшанском заводе был построен гончарный завод по производству целостного кирпича, огнеупорной и кислотоупорной посуды и аппаратуры и другое. Высокое качество которых впоследствии славилось в России и других странах мира.

Судебная тяжба за земли длилась не одно десятилетие, однако восстановить справедливость так и не удалось. Таким образом, по состоянию на 1883 год во владении князей Янбулатовых осталось 271 десятина и 15 сажней земли.

Известно, что основателями многих российских дворянских родов являются татары, но их традиционно относят к русскому православному дворянству. Среди самих же татар-мусульман дворян было немного.

Татаро-мусульманское дворянство фактически было ликвидировано при Петре. Реформируя армию, Петр не видел ценности в служилых татарах, которые составляли значительный контингент дворянской поместной конницы, и предложил им либо креститься и оставаться дворянами, либо, сохранив свою веру, «сдать» поместье в казну и превратиться в крестьян. Бывшие князья и мурзы, не пожелавшие сменить веру предков, были переведены в податное сословие, крестьянствовали, торговали, исполняли возложенную на мусульман Поволжья лашманскую повинность, работая на лесоповалах и заготавливая корабельный лес.

По указу Павла I от 29 ноября 1796 г. в Оренбургской губернии в дворянском звании были восстановлены 235 князей и мурз из родов Янбулатовых, Акчуриных, Маматкозиных-Сакаевых, Чанышевых, Дивеевых, Маминых, Маматкозиных, Кашаевых, Яушевых, Шихмаметовых, Бигловых, Еникеевыхи Тереуловых. В 1797 г. именным царским указом 350 человек были причислены к потомственному дворянству, в том числе 231-из Оренбургской, 8- из Тамбовской, 15 – из Саратовской, 96 – из Пензенской губернии. Затем процедура утверждения в дворянском звании татар-мусульман усложнилась. По закону от 27 марта 1840 г. дворяне-мусульмане были вынуждены дополнительно просить о внесении своих детей в родословную книгу, подтверждая их права наличием метрического свидетельства из Оренбургского магометанского духовного собрания о законном рождении, несмотря на то, что потомственное дворянство автоматически передавалось детям и потомкам. При отсутствии метрического свидетельства, согласно этому. Если проситель его отец и деды находились в подушном окладе, то их после подтверждения представленных доказательств, восстанавливали в дворянском сословии на правах однодворцев. Следует отметить, что земельные наделы – главный источник доходов дворянства дореформенной поры – у основной массы мусульманских дворян были незначительны. Крупными землевладельцами считались Тевкелевы (38 тысяч десятин), Терегуловы и Еникеевы (более 7 тысяч десятин), Янбулатовы (2 тысячи десятин), дворянство можно было заслужить, поступив на военную или гражданскую службу.

Единичны случаи выдачи первых жалованных грамот на поместья бывшим казанским князьям и мурзам. Один случай зафиксирован в писцовой книге Казанского уезда 1565 – 1567 г.г., в которой названа «татарская земля Янбулата князя Шеманова с товарыщи» — поместье в деревне Тебеккозе. Этот князь – один из немногих, выживших в борьбе 1550-х годов Большинство из выселенных тогда пополнило ряды поселенцев, устроенных царским правительством в междуречье Оки и Суры, бывшем перед тем «диким полем»; они вошли в число записанных на службу по городам Алатырю, Арзамасу, Курмыши.

Валиуллин Тахир Ренатович

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