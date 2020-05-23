Заслуженному деятелю искусств ТАССР Махмуду Нигмедзянову 90 лет!

В мае 2020 года отдел татарской и краеведческой литературы Национальной библиотеки Республики Татарстан представляет виртуальную книжную выставку к 90-летию музыковеда, педагога, кандидата искусствоведения, заслуженного деятеля искусств ТАССР Махмуда Нигмедзянова.

Выставка адресована широкому кругу читателей и будет интересна студентам, учителям, музыковедам, любителям татарской народной музыки и фольклора. На ней представлены документы, рассказывающие о большом жизненном пути выдающегося деятеля культуры Татарстана и его труды, способствующие популяризации музыкального искусства и эстетическому воспитанию подрастающего поколения.

Нигмедзянов Махмуд Нигмедзянович родился 10 мая 1930 года в деревне Олы Арташ (Большой Арташ) Сабинского района Татарской АССР, где и прошло его детство. В 1939 году семья переехала в Донбасс, где будущий музыковед быстро овладел игрой на балалайке. В 11 лет остался без родителей. В 1943 году в Белгородском детдоме впервые увидел рояль, стал подбирать знакомые напевы. О музыкальном образовании в годы Великой Отечественной войны даже и не мечтал. Но музыка всё более захватывала М. Нигмедзянова. В 1953 году любовь к музыке привела его в Казанскую консерваторию, которую он окончил в 1958 году. Как музыковед-теоретик был оставлен ассистентом профессора Г.И. Литинского и одновременно преподавал теоретические предметы в Казанском музыкальном училище. Вся его жизнь посвящена музыке, её изучению, популяризации, подготовке музыкальных кадров.

Ещё будучи студентом М. Нигмедзянов определил своё главное дело жизни. В 1967–1973 гг. М.Н. Нигмедзянов – художественный руководитель Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая. В 1974–1984 гг. – старший научный сотрудник сектора искусств того же института. Он в течение четверти века последовательно собирал народные песни и инструментальные наигрыши разных групп татар. Собрано около 4000 и этнографически достоверно расшифровано свыше 1000 напевов, из них более 700 вошли в три книги народных песен.

За труды «Народные песни волжских татар» (1982), «Композиторы и музыковеды советского Татарстана» (1986), «Татарская народная музыка» (2003) и другие Махмут Нигмедзянов – профессор КГПИ, заслуженный деятель искусств ТАССР, лауреат Государственной премии ТАССР им. Г. Тукая.

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