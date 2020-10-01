Заведующая литературным музеем им. Тукая Гузель Тухватова предложила основать в Казани «Тукай-центр»

Основать в Казани «Тукай-центр» по изучению жизни и творчества великого татарского поэта предложила вчера, 30 сентября, на церемонии награждения победителей интернет-голосования «Выбери музей века!» в Казани заведующая литературным музеем им. Тукая Гузель Тухватова.

«Если бы была возможность организовать в дальнейшем на базе нашего музея „Тукай-центр“, связанный с изучением жизни и творчества Тукая, то было бы здорово. Время уходит, теряются отдельные факты, и еще многое предстоит изучить. Через Тукая можно изучить и понять историю Татарстана», — сказала спикер.

Она отметила, что сейчас в Казани нет отдельной группы тукаеведов. В литературном музее им. Тукая ведутся разноплановые научные работы. Музей как лаборатория представляет экспонаты, которые являются материалом для ученых. Сотрудники музея изучают жизнь и творчество Тукая, обнаруживают новые факты, публикуют статьи, участвуют в разных конференциях не только в Казани, но и в других городах.

«Музей организует связь между представителями научного сообщества и обычными людьми, общественностью. Все научные изыскание и находки через музей передаются нашим посетителям, люди узнают о жизни и творчестве Тукая», — пояснила Тухватова.

Она также сообщила, что хочет, чтобы в музей чаще приходили организованные группы дети. К примеру, для учеников 5-го классов здесь подготовлена целая серия уроков, посвященная Тукаю. В прошлом году в музее начал работать клуб учителей родного языка. В этом году он продолжит работу в новом формате — педагоги будут не просто собираться на встречах, а начнут сами проводить музейные уроки.

Наталья Рыбакова

tatar-inform.ru