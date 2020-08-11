enrutat
Главная / Завершился отборочный тур открытого онлайн-конкурса детского рисунка «Любимый Татарстан»
Завершился отборочный тур открытого онлайн-конкурса детского рисунка «Любимый Татарстан»

Завершился отборочный тур открытого онлайн-конкурса детского рисунка «Любимый Татарстан»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 11.08.2020 0 4

5 августа 2020 года завершился отборочный тур открытого онлайн-конкурса детского рисунка «Любимый Татарстан», посвященного 100-летию образования Татарской АССР.

Всего отобрано 127 работ по трем возрастным категориям: младшая (6-8 лет), средняя (9-12 лет), старшая (13-15 лет).

С 10 по 20 августа 2020 года членами жюри должны быть выявлены до 50% лучших детских работ, приблизительно 60 рисунков, для выхода на 3 тур онлайн-конкурса, который завершится 27 августа.

Рисунки победителей будут размещены 30 августа на «Портал Татар — Петербург».

Награждение дипломами и грамотами за участие проведет Представительство Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

piter.tatar

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.