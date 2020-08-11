5 августа 2020 года завершился отборочный тур открытого онлайн-конкурса детского рисунка «Любимый Татарстан», посвященного 100-летию образования Татарской АССР.

Всего отобрано 127 работ по трем возрастным категориям: младшая (6-8 лет), средняя (9-12 лет), старшая (13-15 лет).

С 10 по 20 августа 2020 года членами жюри должны быть выявлены до 50% лучших детских работ, приблизительно 60 рисунков, для выхода на 3 тур онлайн-конкурса, который завершится 27 августа.

Рисунки победителей будут размещены 30 августа на «Портал Татар — Петербург».

Награждение дипломами и грамотами за участие проведет Представительство Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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