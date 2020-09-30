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Завтра в Казани пройдет региональная научно-практическая конференция «IX Якуповские чтения»

Завтра в Казани пройдет региональная научно-практическая конференция «IX Якуповские чтения»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 30.09.2020 0 2

Завтра, 1 октября, в Казани в резиденции Духовного управления мусульман РТ состоится региональная научно-практическая конференция «IX Якуповские чтения». Организаторами мероприятия выступает ДУМ РТ, Российский исламский институт и медресе «Мухаммадия». Конференция проводится в целях осмысления богатого духовно-религиозного и интеллектуального наследия известного татарского просветителя, ученого и религиозного деятеля Валиуллы хазрата Якупова.

В этом году научно-практическая конференция приурочена к 30-летию издательства “Иман”, осноположником которого является Валиулла хазрат Якупов. Валиулла хазрат Якупов был мусульманским богословом, российским религиозным и общественным деятелем, внесшим большой вклад в процесс объединения мусульман Татарстана.

На традиционных чтениях запланировано участие представителей интеллигенции, ученых и общественных деятелей, руководителей медресе, представителей Всемирного конгресса татар, соратников и друзей Валиуллы хазрата Якупова.

На научно-практической конференции отдельным блоком идут выступления представителей мусульманских образовательных учреждений, которые раскроют личность Валиуллы хазрата Якупова, как историка, педагога и общественного деятеля, и расскажут о деятельности издательства «Иман». Также ожидаются выступления на предмет вклада Валиуллы хазрата Якупова в составление учебно-образовательных программ для религиозных учебных заведений; в восстановление суннитского религиозного учения.

В рамках чтений также будет проведена церемония награждения победителей конкурса «Таян Аллага!»

Для освещения Якуповских чтений приглашаются представители СМИ. Аккредитация по телефону  +7 904 768 75 84. Начало конференции в 9.00 часов.

dumrt.ru

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