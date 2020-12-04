enrutat
Главная / Завтра в Казани состоится Расширенное заседание Национального Совета Всемирного конгресса татар
Завтра в Казани состоится Расширенное заседание Национального Совета Всемирного конгресса татар

Завтра в Казани состоится Расширенное заседание Национального Совета Всемирного конгресса татар

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 04.12.2020 0 1

Завтра, 5 декабря 2020 года состоится Расширенное заседание Национального Совета Всемирного конгресса татар, посвященное подведению итогов 2020 года и утверждению плана работы на 2021 год.

В 10:00 под руководством заместителя Премьер-министра РТ, Председателя Нацсовета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева запланировано заседание членов Национального Совета ВКТ.

В 11:30 начнется Расширенное заседание Нацсовета ВКТ. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мероприятие пройдет на площадке ZOOM.

Кроме того, в рамках заседания ожидается обучение участников заседания по кампании переписи населения и по теме грантов Правительства Республики Татарстан.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.