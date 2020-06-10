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Заявление Всемирного конгресса татар в связи с общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Заявление Всемирного конгресса татар в связи с общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Официальные материалы, 10.06.2020 0 47

Россия – наш общий дом!

Заявление Всемирного конгресса татар в связи с общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ .

Татары являются неотъемлемой частью многонациональной России. Мы вместе со всеми народами страны прошли через глубокие социально-экономические и общественно-политические преобразования, отстаивали независимость Отечества в годы испытаний.

В сегодняшних условиях общественного развития весьма важно сохранить наши общие ценности, традиции и единство, способствовать расширению гарантий стабильности и благополучия, укреплению могущества страны – нашего общего дома.

Именно на это нацелено внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. Закрепление в основополагающем документе страны приоритета семьи и семейных ценностей, социальных гарантий и медицинской помощи, защиты государственного суверенитета и исторической правды, сохранение уникального культурного наследия народов России служит интересам всех граждан.

Всемирный конгресс татар выражает уверенность в том, что татарстанцы, наши соотечественники проявят активную гражданскую позицию и поддержат данные поправки в ходе общероссийского голосовании 1 июля.

В конституционном законе отражается наша жизнь, жизнь наших близких, жизнь наших народов и будущее нашей страны. Нам жить по Конституции и нам её редактировать.

 Всемирный конгресс татар
г. Казань.   10 июня 2020 г.

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