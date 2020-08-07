Здесь каждый камень историей дышит

В Татарстане выявлено и исследовано более пяти тысяч таких важных объектов историко-культурного наследия, как памятники археологии. Нет особой необходимости доказывать важность их изучения для воссоздания полной и объективной картины истории нашего края, формирования исторического сознания, уважения к прошлому своей родины у подрастающего поколения, музеефикации значимых артефактов, вовлечения в культурный, научный оборот новых археологических находок, наконец, дальнейшего развития этнотуризма в нашем регионе.

И здесь есть ещё один важный момент, о котором необходимо сказать: участие в сохранении исторических, археологических ценностей самого населения, особенно молодёжи.

Хотел бы рассказать об этом на примере Муслюмовского муниципального района. Этот район и сопредельные территории бассейна реки Ик являются одним из центров древнейших, древних и средневековых цивилизаций Волго-Уральского региона и Евразии. Однако в историко-культурном отношении они изучены слабо. Практически, за исключением рекогносцировочных работ А.П.Шокурова, Е.П.Казакова, П.Н.Старостина, Р.С.Габяшева, проведённых ещё в 1950– 1970-е годы, крупномасштабных комплексных археологических работ в регионе Приикской зоны не проводилось.

По данным «Археологической карты Татарской АССР» (1989 г.) и новых материалов наших исследований, с 2015 года в Муслюмовском районе выявлено около 60 археологических объектов начиная с эпох камня, бронзы, раннего железа и до позднего Cредневековья. Следы древнейших поселений отмечены здесь близ современных поселений Русский Шуган, Большой Чекмак, Верхний Табын, Мелля-Тамак, Тамьян, Кряш-Шуран и других, а также в сопредельных районах Восточного Татарстана и Западного Башкортостана.

Однако река Ик, постоянно меняя русло, разрушает и размывает остатки былых стоянок, могильников и курганов, поселений и городищ, расположенных на её берегах. Местные жители часто находят здесь уникальные вещи из металла, керамики, кости, камня… Часть из этих предметов, к большому сожалению, продаётся и оседает в частных коллекциях, даже вывозится за пределы Татарстана. Однако многие из найденных артефактов муслюмовцы передают в коллекцию районного краеведческого музея и сотрудничают в вопросе изу­чения древностей с учёными-археологами, музейными работниками и краеведами. Среди таких энтузиастов, любителей истории региона, я бы назвал ветерана труда Развита Аскаровича Галеева из села Кряш-Шуран. Интересные предметы, выявленные у деревни Ташлияр в 2017 году, в музей передала Альфия Васильевна Елистратова.

Значительную часть таких находок мне посчастливилось держать в руках, изучать и после детальной обработки передать в фонды и экспозиции краеведческих музеев сёл Муслюмово, Сарманово, Байряк, Черемшан, городов Азнакаево, Зеленодольск, Кукмор и других. Находки этой категории ныне экспонируются во многих музеях Татарстана, в том числе в отделе археологии и природы Муслюмовского районного краеведческого музея, удивляя и восхищая посетителей своей уникальностью.

Так, в последние годы мной после детального изучения были переданы более 620 экспонатов. Интерес среди находок представляют костяной амулет из зуба медведя, зубы ископаемой акулы, яйцевидное керамическое ядро (внутри оно заполнялось горючей жидкостью и использовалось как метательное оружие). Основная часть находок – это фрагменты лепных и станковых сосудов, украшенных различными процарапанными и штампованными орнаментами. Многие из них относятся к эпохе бронзы и раннего железа. К числу таковых можно отнести находки из поселения у деревни Тамьян, где мы провели раскопки с участием учащихся, учителей и крае­ведов Муслюмовского района. В ходе этих исследований было обнаружено поселение, относящееся к I тысячелетию до н. э. Современный рельеф данной местности, где сохранились его следы, представляет собой плавно усечённый курган. Основную массу находок составили черепки лепной керамической посуды с различными насечками и кости млекопитающих животных, а также несколько индивидуальных находок (бронзовый наконечник, изделия из кости и камня). Данный объект является перспективным местом для дальнейших исследований ранних этапов истории региона бассейна реки Ик.

В работе экспедиции приняли участие и местные жители, в частности, художник краеведческого музея Р.И.Тимкин, учитель истории Муслюмовской гимназии И.Н.Юлдашев, учащиеся гимназии Алмаз Шакиров, Раиль Шамсиев, Шамиль Баев, Ленар Латипов и другие.

Часть переданных нами в музей находок относится к периодам раннего Средневековья, Волжской Булгарии, Улуса Джучи (Золотой Орды), Казанского ханства и Ногайской Орды. Имеются также фрагменты керамической посуды и вещи более позднего периода – XVII–XIX вв. Среди находок немало металлических элементов одежды, украшений ремней коней, изделия из цветных металлов и др. Интерес представляют несколько выявленных эполетообразных украшенных пряжек, изготовленных из бронзы и относящихся к III в. до н. э. – III в. н. э. Найдены также нагрудные украшения, украшение в виде колокольчика, серьги и медальоны, а также бусы из драгоценных камней, керамики, стекла, кости, металла…

В числе археологических экспонатов – наконечники стрел X–XIV вв., акинак скифского типа (VI–IV вв. до н. э.), железные топоры, гарпуны, зубила, гвозди, замки, ключи.

В последние годы мы также посетили и изучили на месте эпиграфические памятники на сельских кладбищах Муслюмовского и сопредельных с ним районов. И опять в этом деле большую помощь нам оказали местные жители.

К сожалению, многие могильные плиты (с тамгами и арабо-татарскими надписями) уходят со временем в землю. Кроме того, в царский и советский периоды многие из них разрушались людьми и использовались в качестве строительного материала под фундамент хозяйственных сооружений. Так, в советское время близ села Катмыш их применяли при строительстве животноводческого комплекса. Здесь же нами были зафиксированы девять сохранившихся (они лежали рядом) могильных плит.

Такие уникальные плиты сохранились в районе деревни Тогашево на двух сельских кладбищах. Одно из них достаточно древнее, и здесь сохранились склеп из камней и четыре могилы с плитами.

На старинном кладбище села Тойгильдино нами были зафиксированы 26 плит, по которым можно узнать многое: кем был усопший человек, чем занимался, кем были его родственники…

По нашим данным, немало таких артефактов сохранилось на кладбищах поселений Большой Чекмак, Тамьян, Митряево, Тогашево и т. д.

Старожилы этих сёл и деревень должны вместе с молодёжью и органами местной власти провести соответствующую работу по благоустройству кладбищ, сохранению бесценных для истории эпитафий, содержащих богатую информацию о предках-земляках, внёсших большой вклад в историю и культуру края. Состояние кладбищ – это показатель уровня культуры местных жителей, отношения сельчан к своим предкам и памяти о них.

Во многих районах Восточного Татарстана, в том числе в Муслюмовском, сохранились интересные объекты старинной архитектуры.

К сожалению, в заброшенном состоянии находятся уникальное медресе постройки 1894 года в селе Большой Чекмак и старинное здание в селе Салауз-Мухан. Такие есть и в ряде других поселений. На сохранение объектов старинной архитектуры пора обратить внимание органам охраны объектов культурного наследия Республики Татарстан, учёным-историкам, архитекторам и искусствоведам, местным властям, а также жителям этих поселений. Их надо восстановить и включить в систему объектов регионального и всероссийского этнотуризма.

Ещё одна проблема, которую правильно и грамотно решили в Муслюмовском районе, актуальна для многих других муниципалитетов.

В связи с закрытием или понижением статуса сельских школ и клубов случается, что теряются музейные коллекции, которые располагались в сельских и школьных краеведческих музеях и уголках. Кроме того, некоторые экспонаты из частных коллекций увозятся за пределы районов и даже республики, то есть исчезают для науки бесследно, так как попадают в систему подпольной торговли артефактами (в том числе через «чёрных копателей»). Примеры такие есть. В частности, в связи с закреплением за образовательным учреждением детского сада и сокращением в результате площадей из Больше-Чекмакской школы были изъяты и долгое время находились в бесхозном состоянии ценные археологические и этнографические экспонаты.

В Салауз-Муханской школе Муслюмовского района долгие годы благодаря усилиям коллектива учителей и директора школы Д.Н.Магалимова успешно хранилось немало археологических находок, датирующихся III в. до н. э. – III в. н. э., а также предметов татарской и русской культуры XVII–XIX вв. Несколько лет назад статус школы понизился, и по нашей рекомендации находки были переданы на постоянное хранение в экспозицию Муслюмовского краеведческого музея.

По нашему предложению и по распоряжению главы Муслюмовского района Рамиля Муллина все артефакты школьных и сельских музеев в настоящее время взяты на учёт, создан единый список экспонатов, хранящихся в различных коллекциях. Наи­более значимые исторические предметы переданы для хранения и экспозиции в Муслюмовский районный краеведческий музей. Большинство этих находок ныне детально изучены и будут введены в научный оборот, с ними знакомятся специалисты и посетители музея.

Несколько слов о самом Муслюмовском краеведческом музее. Новое его здание с современными экспозициями и богатыми фондами было открыто после фундаментальной реконструкции в августе 2015 года. Благодаря помощи историков-археологов, сотрудников Национального музея РТ и местных краеведов, а также стараниями небольшого, но трудолюбивого коллектива под руководством С.Я.Яббаровой музей за прошедшие пять лет стал намного богаче и интереснее, а его деятельность приобрела более выраженный научно-исследовательский и просветительский характер. В настоящее время музей активно посещают не только туристы, гости и участники различных международных и всероссийских мероприятий, проводимых в нашей республике, но и местные школьники, жители сёл района и других регионов Восточного Татарстана и Западного Башкортостана. И сейчас Муслюмовский краеведческий музей стал брендом района. Мы с большим желанием и интересом сотрудничаем с его коллективом, возим наших гостей и друзей в этот уникальный регион Приикской природно-географической и историко-культурной зоны. Так постепенно, из года в год изучается, возрождается и возвращается к нам древняя и новая история Муслюмовского региона и бассейна реки Ик, где когда-то процветали поселения наших предков, внёсших большой вклад в сокровищницу культуры татарского и других народов Евразии.

Альберт БУРХАНОВ, заслуженный деятель науки РТ, председатель Общества татарских краеведов РТ, член Научного совета по проблемам социоестественной истории при Институте востоковедения РАН

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