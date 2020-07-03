Землячество «Тайчинцы» завершило работу по реализации двух проектов

В рамках проекта «Искусство быть татарами: арт-объекты как способ национальной идентификации жителей д. Тайчи» была создана стела, расписаны стены сельской библиотеки и автобусной остановки. Проект был финансирован Федеральной национально-культурной автономией татар. Грант был выигран в декабре 2019 года на Школе лидеров татарской молодежи в г. Казань руководителем организации Галеевой Наилей Фазыловной и активистом Джалиловой Юлией Нуриевной. Соорганизатором выступил Татарский культурный центр «Заман».

Макет стелы разработала Леоненко Наталья Николаевна. Над созданием стелы работали: Саттаров Закир Абзалетдинович, Ниязов Ильдар Закирович, Казанцев Олег Владимирович, Казанцев Рустам Владимирович, Юмин Рифат Галимжанович, Измаилов Ильнар Фаннурович, Саттаров Вадим Закирович, Юмина Наиля Закировна, Ниязова Дина Алексеевна.

Большую помощь оказали земляки. Так, предоставили строительные материалы и технику: Аптрахимов Рафаэль Ахметжанович, Аптрахимов Руслан Ахметжанович, Мавлютов Асхат Рамиевич и Юмин Галимжан Николаевич.

Официальное оформление земельного участка под стелу взяла на себя Иваново-Мысская сельская администрация.

В этот день были приглашены мулла и старожилы деревни. После коллективной молитвы началась установка стелы.

Второй проект «Нити истории» получил финансовую поддержку от Всемирного конгресса татар в результате грантового конкурса на Первом образовательном форуме руководителей татарских молодежных организаций в августе 2019 года. Автор проекта Галеева Наиля Фазыловна. Целью проекта было сделать ремонт и реэкспозицию в школьном музее, который занимает один школьный класс. Активисты разделили его на несколько разделов, чтобы осветить все стороны жизни деревни.

Доставку музейного оборудования из г. Омск осуществил депутат Тевризского района Сайтбагин Ривал Мунирович.

Баннеры и планшеты были доставлены Галеевым Эмилем Рамильевичем.

Помощь в ремонте оказали Ниязов Ильдар Закирович и Казанцев Рустам Владимирович

Музей впервые был открыт для посетителей 18 июня. На открытии присутствовал глава района А. И. Чуланов. Он подчеркнул, что в Тайчах очень активная и инициативная молодежь, с которой стоит брать пример.

Во время открытия была Н. Ф. Галеевой была проведена экскурсия по музею.

Активное участие в обоих проектах приняло молодое поколение землячества: Ильясова Даяна, Ханнанова Алсу, Попова Наталья, Зинадшина Виолетта, Авазова Анастасия, Рамазанова Юлия, Рамазанова Лилия, Авазова Алина, Джалилова Юлия, Миннагулов Адель, Рамазанов Марат, Гайфулина Дания, Гизатулина Юлия, Юмина Алина, Ангелина Гиззатуллина.

Наиля Галеева