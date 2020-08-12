Землю с места захоронения генерала Гордова передадут в Татарстан

14 августа на Донском кладбище Москвы состоится церемония передачи капсулы с землей с места захоронения Героя Советского Союза, генерал-полковника Гордова Василия Николаевича представителям Мензелинского района Татарстана.

24 августа исполнится 70 лет со дня его смерти.

Капсула с землей будет передана на родину Василия Николаевича, в деревню Матвеевка Мензелинского района Республики Татарстан.

Жизнь боевого генерала, командовавшего Сталинградским фронтом, оборвалась в 53 года. В начале 1947 года он был арестован по обвинению в вынашивании террористических планов в отношении членов советского правительства, а 24 августа 1950 года военной коллегией Верховного Суда СССР приговорён к высшей мере наказания.

Приговор приведён в исполнение в Лефортовской тюрьме Москвы.

Реабилитирован 11 апреля 1956 года. Приговор по вновь открывшимся обстоятельствам был отменён и дело за отсутствием состава преступления прекращено.

5 июля 1960 года восстановлен в звании Героя Советского Союза и в правах на награды.

Прах Героя Советского Союза захоронен в столице, на территории Донского кладбища. На памятнике жертвам политических репрессий, установленном на 3 участке кладбища, выбито и имя В. Н. Гордова.

Начало в 14.00.

Адрес: Донская площадь, 1, стр. 32.

tatmsk.tatarstan.ru