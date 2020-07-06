Жемчужины Аксубаевского района раскрывают свои таланты

К участию в Международном конкурсе «Талантиада» приглашались коллективы и солисты, как любительские, так и профессиональные по номинациям.

Конкурс прошел в заочной форме. Участникам было необходимо лишь заполнить заявку и отправить видеоролик выступления.

Алсу Нуруллина представила свой номер в номинации «Эстрадный вокал» в возрастной категории до 6 лет. За свой талант и мастерство в столь юном возрасте получила Диплом лауреата 2 степени Международной премии в области искусств «Талантиада». Ее преподаватель – Айгуль Краснова, получила Благодарность от директора республиканского центра внешкольной работы Раниса Идрисова и Международного фестивального центра «Ритм» за высокие достижения в педагогической деятельности.

Анастасия Петрова

aksubayevo.ru