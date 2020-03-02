Женская сила и татарская Аленка: в «Татмедиа» открылась выставка журнала «Азат хатын»

В галерее «Татмедиа» в честь приближающегося праздника 8 Марта представили выставку архива журнала «Азат хатын». Под этим названием издание «Сююмбике» выходило с 1927 по 1991 год.
«История журнала “Сююмбике“ насчитывает около ста лет. Во все периоды своего существования издание было призвано прежде всего показывать красоту татарской девушки и ее трудолюбие. Женщины в нашей стране не только были домохозяйками или доярками, но и доблестно защищали Родину на фронтах Великой Отечественной войны», – отметил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.
В августе редакция «Сююмбике» ввела рубрику, посвященную 100-летию Татарской АССР. Авторы журнала выбирают обложки номеров прошлых лет и стараются найти их героинь, чтобы выяснить, как сложились их судьбы. Среди девушек – строительницы, работницы сельского хозяйства, сотрудницы КАМАЗа, крановщицы, ученые, врачи, внесшие большой вклад в жизнь Татарстана. В итоге часть обложек решили представить на специальной выставке.
«Выставку мы решили открыть в преддверии 8 Марта, потому что какой бы сильной женщина ни была и кем бы ни трудилась, она, несмотря ни на что, остается хрупкой и слабой женщиной. То есть ее сила – в ее слабости», – заявила главный редактор журнала «Сююмбике» Лариса Маликова.
На выставке экспонированы обложки журнала «Азат хатын», в совокупности представляющие галерею женских образов республики начиная с 1930-ых годов. Например, это «В колхозе “Тукай Кырлай“ Арского района член первой бригады – товарищ Мифтахова Карима и член второй бригады – товарищ Валиева назначены сеяльщицами на машине» 1933 года, «Студентка педагогического института, ученица летной школы Казанского аэроклуба Масгуда Зарипова» 1938 года, «Герой Советского Союза Магуба Сыртланова» 1963 года или «Передовая доярка колхоза “Ярыш“ Мензелинского района, депутат сельского Совета, коммунист Гульфия Муллахметова» 1977 года. В подписях к фотографиям сохранены орфография и пунктуация тех лет, чтобы посетили могли сильнее почувствовать ауру эпохи.
Шамиль Садыков предложил также сделать онлайн-экспозицию исторических обложек журнала, потому что на выставке представлена лишь малая часть архива «Сююмбике».
Одна из представленных обложек принадлежит новогоднему номеру 1940 года. «Она самая трогательная и для меня самая печальная. Люди в преддверии Нового года прислали пожелания на будущий год, не подозревая, что буквально через полгода начнется война», – заметила главред «Сююмбике».
Портрет девочки в платке на обложке гости выставки назвали «татарской Аленушкой». Журналистки издания признались, что точно так же называют эту обложку и в редакции.
Фотохудожниками в журнале работали М. Блатт, Риф Якупов, Дамир Юсупов и Наталья Казакова. Внештатно фотографировал для «Сююмбике» Рустам Мухаметзянов, две обложки с его снимками представлены на выставке.
«Две фотографии для обложек были сделаны на пленку, и они мне пригодятся, потому что сейчас я перевожу архив своих фотографий в цифровой формат. В социальных сетях я выкладываю фотографии, связанные со 100-летием ТАССР, и герои журнала будут в подборке как раз кстати», – поделился Мухаметзянов.
История просветительского журнала «Сююмбике» для татарских женщин началась в 1913 году. После Октябрьской революции журнал под названием «Азат хатын» выходил с 1927 года до 1941-го. Последовал долгий перерыв, и издание вновь начало выходить в 1957 году под тем же названием «Азат хатын». Только в 1991 году журнал вернул себе первоначальное название «Сююмбике».