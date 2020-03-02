Женская сила и татарская Аленка: в «Татмедиа» открылась выставка журнала «Азат хатын»

Портрет девочки в платке на обложке гости выставки назвали «татарской Аленушкой». Журналистки издания признались, что точно так же называют эту обложку и в редакции.

Фотохудожниками в журнале работали М. Блатт, Риф Якупов, Дамир Юсупов и Наталья Казакова. Внештатно фотографировал для «Сююмбике» Рустам Мухаметзянов, две обложки с его снимками представлены на выставке.

«Две фотографии для обложек были сделаны на пленку, и они мне пригодятся, потому что сейчас я перевожу архив своих фотографий в цифровой формат. В социальных сетях я выкладываю фотографии, связанные со 100-летием ТАССР, и герои журнала будут в подборке как раз кстати», – поделился Мухаметзянов.

История просветительского журнала «Сююмбике» для татарских женщин началась в 1913 году. После Октябрьской революции журнал под названием «Азат хатын» выходил с 1927 года до 1941-го. Последовал долгий перерыв, и издание вновь начало выходить в 1957 году под тем же названием «Азат хатын». Только в 1991 году журнал вернул себе первоначальное название «Сююмбике».

Марат Ишкильдин