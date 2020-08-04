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Жителей Саратова угостили пловом в честь Курбан-байрама

Жителей Саратова угостили пловом в честь Курбан-байрама

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Соотечественники, 04.08.2020 0 8

Ежегодно во время празднования Курбан-байрама в Саратове устраивают угощения в честь главного торжества мусульман. Традиционно такие мероприятия проходят на территории городской Соборной мечети.

1 и 2 августа 2020 года отведать ароматный плов, приготовленный в больших казанах из мяса жертвенных животных, мог любой желающий вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности. Угощения получили прихожане Саратовской Соборной мечети, а также проживающие по соседству с исламским комплексом.

Как сообщили в специальной комиссии «Курбан-2020» при ДУМ Саратовской области, являющейся организатором угощения в честь великого праздника, за два дня было роздано 250 порций плова.

dumrf.ru

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