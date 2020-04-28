enrutat
Главная / Жителей Татарстана приглашают принять участие в создании фильма «Бессмертный танковый полк»
Жителей Татарстана приглашают принять участие в создании фильма «Бессмертный танковый полк»

Жителей Татарстана приглашают принять участие в создании фильма «Бессмертный танковый полк»

в Новости, Слайдер, 75 лет Великой Победе, Главные новости, 28.04.2020 0 5

Картина посвящена танкистам Великой Отечественной войны. Предложение помочь адресовано всем гражданам страны от Союза танкистов России. Об этом сообщает tatarstan_official в соцсетях.

Чтобы принять участие, нужно прислать фотографию героя (желательно в военной форме), текстовый документ – ФИО и краткую информацию о нем (дата рождения, где родился, где воевал), снимок участника акции «Бессмертный танковый полк-2020» с фотографией героя на электронную почту союза – strbtv@yandex.ruили по адресу – https://strbtv.ru/контакты/.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.