Жителей Татарстана приглашают принять участие в создании фильма «Бессмертный танковый полк»

Картина посвящена танкистам Великой Отечественной войны. Предложение помочь адресовано всем гражданам страны от Союза танкистов России. Об этом сообщает tatarstan_official в соцсетях.
Чтобы принять участие, нужно прислать фотографию героя (желательно в военной форме), текстовый документ – ФИО и краткую информацию о нем (дата рождения, где родился, где воевал), снимок участника акции «Бессмертный танковый полк-2020» с фотографией героя на электронную почту союза – strbtv@yandex.ruили по адресу – https://strbtv.ru/контакты/.