Жителей Татарстана приглашают принять участие в создании фильма «Бессмертный танковый полк»

Чтобы принять участие, нужно прислать фотографию героя (желательно в военной форме), текстовый документ – ФИО и краткую информацию о нем (дата рождения, где родился, где воевал), снимок участника акции «Бессмертный танковый полк-2020» с фотографией героя на электронную почту союза –

или по адресу –

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