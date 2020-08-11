Жителей Татарстана приглашают пройти «Путь Тукая»

На этой неделе в Татарстане стартует поэтический фестиваль «Путь Тукая». Организатором проекта выступает инициативная группа Союза велосипедистов Республики Татарстан.

С 15 по 29 августа в рамках поэтического фестиваля каждый может присоединиться к пешей или велосипедной экскурсиям по маршрутам, тематически связанным с жизнью и творчеством татарского поэта Габдуллы Тукая. Их путь проляжет через населенные пункты северных районов Татарстана: Дербышки, Дачное, Каймары, Старая Тура, Тимофеевка, Усады, Ташлы Ковали, Кошлауч, Учили, Новый Кырлай, Хотня, Починок-Сосна. В программе — посещение музеев, поэтические вечера в библиотеках, мастер-классы и многое другое. Так, в Балтасинском районе маршрут предполагает посещение могилы матери Тукая, музея Сибирского тракта, Водяной мельницы; в деревне Кошлауч Арского района – знакомство с экспозицией родительского дома поэта, которая находится в восстановленной усадьбе муллы Мухаметгарифа.

Сбор 15 августа в 10.00 в Литературном музее Г. Тукая в Казани. Участников поэтического фестиваля просят быть одетыми по погоде. По всем организационным вопросам можно обращаться к председателю оргкомитета Дамиру Сафину, к.т. 8917 871 13 68.

mincult.tatarstan.ru