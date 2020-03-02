Жители Крыма познакомятся с выставкой из Татарстана

3 марта в Крымском этнографическом музее состоится торжественное открытие выставки Елабужского государственного музея-заповедника «Многоцветие татарской национальной культуры».

Эта экспозиция – часть выставочного проекта «В гостях у татар», посвященного 100-летию образования Татарской АССР. Проект реализуется при поддержке Министерств культуры Российской Федерации, Республики Татарстан и других регионов РФ, Союза музеев России, представительств Татарстана в регионах, Национального Совета Всемирного конгресса татар.

Выставка включает в себя богатый этнографический материал конца XIX – начала XX вв. и состоит из 179 музейных предметов. Это татарские костюмы, элементы национальной одежды и предметы быта: орудия труда, посуда, мебель, музыкальные инструменты и многое другое. Из ювелирных украшений ярко представлены накосники, воротниковые подвески, перевязь, серьги, браслеты.

Значительное место в декоративном искусстве татар занимает графика. В экспозиции имеется несколько современных стилизованных шамаилей. На выставке можно познакомиться и с традиционным татарским искусством узорной кожаной мозаики. Наиболее примечательны национальные сапоги – ичиги – и тапочки с мягкой и жесткой подошвой, а также подушки и панно с растительным орнаментом.

Украшением предметно-этнографического ряда являются работы заслуженных художников Татарстана и Башкортостана. Это 50 произведений изобразительного искусства, появившихся в результате 14 международных симпозиумов по современному искусству, организуемых Елабужским государственным музеем-заповедником.

elabuga-rt.ru