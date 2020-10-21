Жители РТ могут заявить об ошибках на вывесках и указателях в «Народный контроль»

Татарстанцы могут направить обращение в систему «Народный контроль», если обнаружили вывеску или указатель с ошибкой или без перевода на татарский язык. О том как правильно подать заявку, рассказала уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«Для этого необходимо зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг РТ или воспользоваться мобильным приложением „Народный контроль“. Пользователь должен будет заполнить нужные поля», — отметила Сария Сабурская.

В частности, чтобы оставить уведомление, необходимо выбрать категорию «Ошибки в названиях и надписях», загрузить фотоматериал, указать координаты (адрес), заголовок события, подробную информацию, подтвердить согласие с правилами публикации и при желании согласиться на обработку персональных данных.

Омбудсмен заметила, что заявка принимается и направляется call-центром в работу ответственным исполнителям. В системе есть уведомления в открытом и закрытом доступе. Так, открытые уведомления отображаются на внешнем интерфейсе системы, а закрытые доступны только заявителю и ответственным исполнителям министерств и органов местного самоуправления.

В течение десяти дней исполнителем принимаются меры — устанавливается статус «запланировано» или «мотивированный отказ» при условии отсутствия законных оснований для решения вопроса, указанного в уведомлении.

Сария Сабурская подчеркнула, что об ошибках можно заявить в систему и по другой категории — «Организация дорожного движения». «Граждане сообщают, например, что в наименовании населенного пункта есть ошибка в написании на татарском языке. Кроме того, ошибки встречаются в указании адреса на аншлаге, остановочных павильонах, на дорожных указателях», — добавила она.

«Хочется, чтобы жители республики были активными. И если заметили ошибку, своевременно направляли обращение в систему, чтобы мы смогли скорректировать надписи», — заключила уполномоченный по правам человека в РТ.

Всего по состоянию на 1 октября этого года с начала функционирования ГИС РТ «Народный контроль» по категории «Ошибки в названиях и надписях» поступило 183 обращения.

Надежда Гордеева

tatar-inform.ru