«Жизнь моя песней звучала в народе…»

Татарская община «Нур» города Клайпеды (руководитель Флюр Шарипов) каждый год в феврале проводит музыкально-литературный вечер, посвящённый памяти легенды татарского народа, выдающейся личности, героя, поэта Мусы Джалиля (15 февраля 1906 — 25 августа‎ ‎1944‎ гг.).

В этом году вечер был пронизан отмечаемым 75-летием Великой Победы над фашизмом – этим самым трагичным и одновременно самым радостным праздником, имеющим непосредственное отношение к Мусе Джалилю. Ведь он обессмертил свое имя дважды: как поэт и как герой Великой Отечественной войны.

О величии подвига и важности памяти о нём говорил Генконсул России в Клайпеде Александр Грачёв, поздравляя собравшихся с 114 годовщиной со дня рождения поэта.

Ветеран войны Владимир Кожиев, награждённый медалью «В память 110-летия со дня рождения Мусы Джалиля», проникновенно рассказал о жизненном и творческом пути выдающегося поэта-героя.

Родился Муса Джалиль (Залилов) в деревне Оренбургской области в 1906 году, был шестым ребенком в семье. Образование получил в медресе (мусульманское учебное заведение). В 1931 году окончил литературный факультет МГУ.

Писать стихи Муса начал ещё в юности. Впервые произведение Джалиля было напечатано в 1919 году, а первый сборник опубликован в 1925.

Когда началась война от положенной брони Джалиль отказался. Попал на Волховский фронт, в знаменитую Вторую ударную армию, в редакцию газеты «Отвага», расположившуюся среди болот под Ленинградом.

В 1942 году был ранен и попал в плен, прошёл через фашистские лагеря Польши и Германии, где находил место для творчества. Там и была написана большая часть стихов – более 120. Его стихи и поэмы широко известны, они переведены на 60 языков и получили широкий отклик во всём мире, о подвиге М.Джалиля написаны книги. Собравшиеся посмотрели фильм о Мусе Джалиле, в который вплелись отрывки из произведений автора, воспоминания знавших его людей, а также народные мелодии и танцы, питавшие поэзию национального героя.

Конечно же, лучшим памятником героическому подвигу Джалиля являются его стихи и песни. И они прозвучали в Центре национальных культур в этот замечательный вечер на татарском – на языке оригинала и русском языке.

Ярко, сочно и душевно пели Равиль Мубаракшин, татарский фольклорный ансамбль «Лейсан» (руководитель Зиля Горохова), детский татарский вокальный ансамбль «Апипе» при татарской воскресной школе.

Руководитель воскресной школы «Нур» и ведущая вечера Лилия Мурсалимова считает, что участницы «Апипе» Амира и Арина Насретдиновы, Камила Сайфуллина, Васаре-Банга Струмилайте, выступавшие на вечере памяти поэта, «талантливые, трудолюбивые, любящие свои татарские корни, с удовольствием изучающие родную речь, культуру и историю своей исторической родины».

Девочки под аккомпанемент Яны Тарасовой исполнили песню «Родной язык» на слова народного татарского поэта Габдуллы Тукая, перевод на литовский выполнил клайпедчанин Альфонсас Йонас Навицкас, член Союза писателей Литвы. Девочки пели на татарском, литовском и русском языках.

Стихи прозвучали в исполнении Фатимы Астраковой, Земфиры Завальниковой, Зили Гороховой. Говорили и о написанном в тюрьме цикле стихотворений «Моабитская тетрадь», за который автор был посмертно удостоен Ленинской премии.

Светлый вечер-посвящение поэту-герою, завершился народным гимном Татарстана «Туган Тел». И чаем с чудесным чак-чаком.

И если строчки Мусы Джалиля «Жизнь моя песней звучала в народе» общиной были взяты в качестве эпиграфа композиции, то продолжение стиха «Смерть моя песней борьбы прозвучит» можно рассматривать, как напутствие поэта своему народу.

А впереди у общины «Нур» большие планы. 26 апреля её члены проведут литературно-музыкальный вечер, посвящённый памяти другого великого татарского поэта Габдуллы Тукая. 30 мая пройдёт народный татарский праздник Сабантуй.

alliance-tatar.eu