Жизнь нижегородских татар через фольклор

Съемочная группа ГТРК Нижний Новгород посетила татарскую деревню Тукай в рамках съемок репортажа о деятельности в татарских селах Спасском районе Салихжанова Рамиля Ахметовича, приуроченных к его 70-летнему юбилею.

Активистки женской организации «Ак калфак» при РНКАТНО из деревни Тукай приготовили творческую сцену традиционных татарских предсвадебных хлопот. Фольклорный коллектив «Авыл кызлары» (руководитель Гузелия Шакерова) показали, как подготавливают невест-татарочек к свадьбе, как готовят приданное: украшали татарским орнаментом полотенца, платки и скатерти.

Стоит отметить, в деревне Тукай активно работает творческая самодеятельность, костюмы женщины шьют себе сами, в качестве сценических декораций используют старинные вещи, принесенный в их СДК жителями деревни.

Встречали гостей и победители областных и межнациональных конкурсов всеми любимые ансамбли села Базлово «Алтын хәзинә» (рук. Адиля Нафеева) и села Татарское Маклаково «Сәрбиназ» (рук. Наиля Кинзябаева). А подготовила местных артистов к ярким выступлениям Гузелия Зинетуллина, куратор татарских сел от отдела культуры района, руководитель вокальной студии «Арт-Септима». P.S. Скоро начнутся сьемки, приуроченные к юбилею Председателя РНКАТНО и для телеканала ТНВ – Татарстан. nizgar.ru