Журнал «Дом культуры» о выставке Ларисы Ахмадеевой «Под небом Петербурга»

В Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоялось открытие выставки петербургской художницы Ларисы Ахмадеевой «Под небом Петербурга». Выставка организована Постоянным представительством РТ и посвящена 100-летию образования Татарской АССР.

Художник, пастелист Лариса Ахмадеева в 1994 году закончила Казанское училище имени Н.И. Фешин, а самая первая выставка картин прошла в художественной школе №1, в Казани. И, по ее признанию, сразу же поставила себе цель — переехать в Санкт-Петербург. Ее мечта сбылась — она стала вольнослушателем и занималась в рисовальных классах Института живописи скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

Работает в различных жанрах и техниках (масло, пастель, акварель), много времени уделяет пленэру. С 2004 года является членом Союза художников Санкт-Петербурга, в этом же году становится членом Санкт-Петербургского пастельного общества. Работы Ларисы Ахмадеевой неоднократно выставлялись на биеннале пастели в России, Польше, Франции, были представлены на международных выставках в Финляндии, Дании, Англии, Италии, Голландии, Бельгии, Люксембурга.

От большинства музеев, где проходили выставки и ее авторские мастер-классы, художник получила благодарственные письма.

В церемонии открытия в зале представительства Республики Татарстан приняли участие постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин; искусствовед Русского музея Василий Воронцов; профессор кафедры камерного пения Петербургской консерватории Борис Васильев; художественный руководитель театра «Придворная опера» Людмила Модина. На открытии выставки также присутствовали известные творческие деятели, представители национально-культурных и молодежных организаций.

Лариса Ахмадеева около 20 лет занимается выставочной деятельностью, география которой поражает воображение. Ее первая персональная выставка увидела свет в 2001 году, во дворце Белозерских–Белосельских, в Петербурге. В 2007 г. в Казани проходила ее персональная выставка в Союзе художников Татарстана, которая была отмечена Министерством культуры Республики Татарстан как культурное событие г. Казани.

Выставки в 2018–2019 гг. прошли в Константиновском дворце в Стрельне, в Посольстве РФ в Нидерландах; на фестивале посольств в Гааге; в фойе театров Нидерландов; в Брюсселе в РЦНК; в Люксембурге. В ближайшее время планируются выставки ко Дню Голландии в Петербурге и ко Дню музеев в музее Ф.И. Шаляпина и А.М. Горького в Казани.

Работы художника находятся в частных коллекциях и музеях в России и за рубежом: у Джона Ноймайера (его коллекция, посвященная В. Нижинскому), выставлялась в музее д’Орсе), в частных музеях Германии, в Государственном историка-архитектурном и художественном музее «Остров-град Свияжск», в музее «Живописный образ России» (Москва).

Вот какие оценки таланту Л.Ахмадеевой дали гости, открывшие это мероприятие.

Профессор кафедры камерного пения Петербургской консерватории, заслуженный артист России Борис Ильич Васильев:

«С Ларисой Ахмадеевой мы познакомились неожиданно, на одном из концертов, посвященном грядущему 75-летию победы в Великой Отечественной войне, юбилею снятия блокады Ленинграда, в публичной библиотеке. Мы пели песни о Ленинграде, о Ладоге, и Лариса в этот момент рисовала. Я думал, что это будут как обычно художники делают — наброски, зарисовки черновые… Но к концу концерта она представила уже почти готовые эскизы!

Я люблю живопись, с детства меня так воспитывали — мы часто ходили в музеи, на выставки, вернисажи. Поэтому для меня увидеть город, который мне близок, его архитектуру, очень волнительно. Мне показалось, что эта ее всеохватность, огромная жажда искусства, где музыка, танец, балет, где город — у меня сразу возникают прекрасные воспоминания. У нее все эти темы переплетаются и поражают зрелостью мастера. Я буду следить дальше за ее успехами и хочу пожелать всего самого хорошего».

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин:

«Одна из хороших традиций постоянного Представительства РТ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — поддержка культуры и искусства. Мы поддерживаем более 40-ка профессиональных художников татарской национальности, постоянно проживающих в городе на Неве. Хочу отметить, что прошло несколько выставок художников в Казани, и казанские художники приезжали в наш великолепный город. Сегодня мы собрались на выставку Ларисы Ахмадеевой, которая продемонстрировала прекрасные работы. Ее первая выставка состоялась в 2007 году в Казани и прошла она с большим успехом, освещалась крупнейшими местными СМИ. На нашей выставке, посвященной 100-летию образования Татарской АССР, мы видим очень разнообразные работы — пейзажи Петербурга, театральную тематику, и самую разную технику исполнения. Эту выставку хотелось бы показать и в Казани тоже».

Искусствовед, фотограф Русского музея Василий Воронцов:

«Если говорить о философском понимании сегодняшнего искусства, художники из прекрасной республики Татарстан показывают нам пример. Я не знаю, какими путями Лариса Ахмадеева оказалась в Петербурге, но я вас заметил. Петербург — опасный город, если всерьез к нему прикасаешься, он себя потом проявляет, и дает возможность или уйти в забвение или добиться признания.

Говорят, что Петербург — окно в Европу, на самом деле Петербург — это линза, через которую мы можем увидеть весь мир. И зеркало, в котором можно увидеть всю правду, которой принадлежим. Лариса не боится писать Петербург, хотя его пишут единицы, это город, который нужно любить, чтобы раскрыть его особенную красоту и тональность. И я удивляюсь, как Лариса может видеть те ракурсы и то пространство Петербурга, которые может отобразить только большой мастер. Мы можем оценить ее достижения пока что на данном этапе, потому что при найденном собственном языке она уже сделала открытия. Определила символы, на которых держится ее любовь к людям, Петербургу, природе. Все это вызывает зависть в самом хорошем смысле этого слова».

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