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Журнал «Сабантуй» объяснит школьникам сложные темы по татарскому и математике

в Новости, Слайдер, Образование и наука, Общество, Главные новости, 19.10.2020 0

Уроки татарского языка и математики от лучших педагогов Татарстана появятся на страницах журнала «Сабантуй». Новый проект поможет ребятам разобраться с самыми сложными темами из школьной программы.

«Лучшие педагоги Республики по татарскому языку и математике доступно и увлекательно объясняют на страницах журнала темы, при изучении которых у учеников часто возникают проблемы в школе», — сообщают издатели.

Кстати, журнал можно не только читать. Большинство рубрик «Сабантуя» доступны онлайн — с помощью QR-кодов в журнале можно смотреть на познавательные видео с мастер-классами и видеосюжетами.

tatar-inform.ru

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