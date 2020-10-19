Журнал «Сабантуй» объяснит школьникам сложные темы по татарскому и математике

Уроки татарского языка и математики от лучших педагогов Татарстана появятся на страницах журнала «Сабантуй». Новый проект поможет ребятам разобраться с самыми сложными темами из школьной программы.

«Лучшие педагоги Республики по татарскому языку и математике доступно и увлекательно объясняют на страницах журнала темы, при изучении которых у учеников часто возникают проблемы в школе», — сообщают издатели.

Кстати, журнал можно не только читать. Большинство рубрик «Сабантуя» доступны онлайн — с помощью QR-кодов в журнале можно смотреть на познавательные видео с мастер-классами и видеосюжетами.

tatar-inform.ru