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Журнал «Салават купере» приглашает юных татарстанцев на онлайн-уроки по рисованию

Журнал «Салават купере» приглашает юных татарстанцев на онлайн-уроки по рисованию

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 18.09.2020 0 1

Журнал «Салават купере» каждую пятницу в 10:00 часов утра проводит бесплатные онлайн-занятия по рисованию для детей.

Во время трансляции профессиональный художник рисует понятные для юных зрителей картины, при этом он использует различные техники и методики. Так, на прошедших занятиях дети пробовали рисовать не только карандашами и кисточкой, но и губкой, ватными палочками, зубной щеткой, мелом и даже яблоком.

На следующем занятии юные художники будут создавать картину, используя листья деревьев. Такой досуг развивает фантазию и творческий талант, расширяет кругозор. Пошаговую инструкцию дает детям идейный автор проекта — главный редактор журнала «Салават купере» Зиля Хуснутдинова.

«Когда ребенок во время рисования слышит татарскую речь, это сближает его с татарской средой, дает возможность совершенствовать его родной язык», — рассказала Хуснутдинова.

Аудитория Zoom-занятий расширяется с каждым днем. Среди постоянных участников — воспитанники детсадов Казани, Высокой Горы, Атни, Сабов, Арска, Балтасей.

Чтобы присоединиться к занятию, нужно перейти по ссылке на Instagram-аккаунт журнала «Салават купере» и написать в личные сообщения.

tatar-inform.ru

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