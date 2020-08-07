Жюри XVI Казанского кинофестиваля возглавил Одельша Агишев

Жюри XVI Казанского кинофестиваля возглавил известный киносценарист, лауреат Государственных премий СССР и Узбекской ССР, заслуженный деятель искусств России, профессор ВГИК Одельша Агишев. Под его руководством в жюри начала работать комиссия из экспертов, представляющих 4 страны мира. В связи с проведением XVI Казанского кинофестиваля в закрытом формате члены жюри оценят фильмы конкурсной программы, посмотрев их дистанционно. Все совещания жюри пройдут в режиме онлайн.

В составе жюри КМФМК-2020 работают: сценарист и кинокритик из Бангладеш, член жюри международных кинофестивалей Садия Кхалид; казахстанский актер Фархад Абдраимов; режиссер и сценарист из Таджикистана, академик Евразийской Академии кино, телевидения и радио Сафарбек Солиев; режиссер, заслуженный деятель искусств Башкортостана Булат Юсупов.

Напомним, в начале июля организаторы объявили, что XVI Казанский Международный фестиваль мусульманского кино пройдет в техническом режиме и будет закрыт для публики. Тем не менее, все «внутренние» работы фестиваля проводятся согласно регламенту. Так, 1 июня 2020 завершился прием заявок — оргкомитетом было зарегистрировано 629 фильмов из 63 стран мира. К началу июля отборочная комиссия под председательством киноведа Сергея Анашкина сформировала конкурсный шорт-лист, в который вошли 52 картины (конкурсная программа размещена на официальном сайте форума). Затем к работе приступили члены жюри, которые объявят свой вердикт в начале сентября. Список фильмов-победителей будет опубликован на официальном сайте фестиваля kazan-mfmk.com.

Казанский Международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года. Тематика форума — общечеловеческие духовно-нравственные, семейные ценности, культурные традиции, идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма. В программу включаются картины российских и зарубежных кинематографистов, соответствующие тематике фестиваля, вне зависимости от конфессиональной и национальной принадлежности авторов. Девиз фестиваля – «Через диалог культур к культуре диалога».

Дополнительная информация — на официальном сайте фестиваля kazan-mfmk.com.

mincult.tatarstan.ru