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Зиля Валеева: Мы должны обеспечить прозрачность предстоящих выборов

Зиля Валеева: Мы должны обеспечить прозрачность предстоящих выборов

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 05.08.2020 0 1

Общественные наблюдатели на предстоящих выборах призваны обеспечить их прозрачность. Об этом на онлайн-форуме избирателей «Мой голос» заявила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Требование к наблюдению остается единым: оно должно быть честным, добросовестным и с уважением ко всем участникам избирательного процесса. Главная цель всех наблюдателей — это обеспечить избирательное право наших граждан и прозрачность выборов, чтобы ни у кого не возникло сомнений по результатам. Чем выше прозрачность выборов, тем выше доверие к их результатам», — отметила Валеева.

tatar-inform.ru

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