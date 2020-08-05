Зиля Валеева: Мы должны обеспечить прозрачность предстоящих выборов

Общественные наблюдатели на предстоящих выборах призваны обеспечить их прозрачность. Об этом на онлайн-форуме избирателей «Мой голос» заявила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Требование к наблюдению остается единым: оно должно быть честным, добросовестным и с уважением ко всем участникам избирательного процесса. Главная цель всех наблюдателей — это обеспечить избирательное право наших граждан и прозрачность выборов, чтобы ни у кого не возникло сомнений по результатам. Чем выше прозрачность выборов, тем выше доверие к их результатам», — отметила Валеева.

tatar-inform.ru