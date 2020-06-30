Зиля Валеева: Видим, как дружно в Татарстане идет голосование по поправкам

По ее словам, за голосованием следят наблюдатели, и это гарантирует объективность, прозрачность и легитимность этой процедуры. «Могу сказать, что наблюдение работает, потому что были случаи, когда настроенные на провокацию люди специально приходили, не представляясь, создавали сложности избирательной комиссии. Благодаря тому, что наблюдатель вовремя включил видеокамеру, Центральная избирательная комиссия России смогла разобраться в ситуации», – заключила Валеева.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России проводится по всей стране с 25 июня по 1 июля.