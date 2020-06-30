Зиля Валеева: Видим, как дружно в Татарстане идет голосование по поправкам

Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева сегодня проголосовала по поправкам к Конституции России. В беседе с журналистами на избирательном участке № 56, расположенном в казанской школе № 18, она заметила, что «голосование в республике идет дружно».
По мнению Валеевой, всенародное голосование по поправкам в Основной закон – историческое событие. «У нас у всех есть возможность, право выразить свою позицию. До этого шли серьезные обсуждения, мы встречались с членами рабочей группы. И сегодня, в предпоследний день, мы видим, как дружно в республике идет голосование», – сказала она.
Председатель Общественной палаты РТ подчеркнула, что на избирательных участках в период распространения коронавируса созданы все условия для безопасного голосования, «все соответствует золотому стандарту».
«Ситуация особая, и важно было в первую очередь создать безопасные условия. У жителей было достаточно времени, чтобы ознакомиться с предлагаемыми поправками, выработать свое отношение. Поэтому самым главным для организаторов голосования было подготовиться так, чтобы предотвратить возможные случаи заражения. Сейчас мы можем сказать, что в республике созданы все условия», – отметила собеседница журналистов.
Валеева добавила, что Общественная палата мониторит, как проходит голосование по всей республике. «Мы получаем данные, с каким настроением и убежденностью голосуют наши граждане. Теперь дело только за результатом. Думаю, что поправки в Основной закон, гарантирующие социальную стабильность, направленные на поддержку людей, должны быть приняты», – продолжила она.
По ее словам, за голосованием следят наблюдатели, и это гарантирует объективность, прозрачность и легитимность этой процедуры. «Могу сказать, что наблюдение работает, потому что были случаи, когда настроенные на провокацию люди специально приходили, не представляясь, создавали сложности избирательной комиссии. Благодаря тому, что наблюдатель вовремя включил видеокамеру, Центральная избирательная комиссия России смогла разобраться в ситуации», – заключила Валеева.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России проводится по всей стране с 25 июня по 1 июля.