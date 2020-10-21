Знаменитую Ханскую мечеть под Рязанью отреставрируют за счет средств Минкультуры России

Ханская мечеть с минаретом, которая насчитывает 500 лет, считается центром внимания туристов, приезжающих в Касимов. В скором времени здесь начнутся реставрационные работы.

Необходимые средства выделило Минкультуры России. Архитекторы, историки и исследователи из Москвы и Санкт-Петербурга уже осмотрели все объекты, провели необходимые исследования. Осталось дождаться заключения о том, какие именно материалы можно будет использовать при реставрации. Специалисты отметили, что мечеть была построена «на сухую», без применения скрепляющих растворов, что удивляет.

Весь проект реставрации с эскизами подрядчик представит в конце этого года.

Ханская мечеть, мечеть Касим-хана — мечеть XVIII-XIX веков с минаретом XVI века. Это памятник татарской культовой архитектуры. По древним источникам, построена первым правителем Касимовского ханства царевичем Касимом в XV веке. По другим данным, ханом Шах-Али, то есть в середине XVI века. От древней постройки сохранился лишь каменный минарет. Здание кирпичной мечети было разрушено в 1702 г. по приказу Петра I, который, по преданию, во время плавания по Оке принял мечеть за церковь и перекрестился на неё.

В 1768 г. на старом фундаменте вплотную к старому минарету, по разрешению и именному указу Екатерины II, было построено из камня одноэтажное здание мечети. С 1938 года в нём находится краеведческий музей.

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