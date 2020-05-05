«Золотую звезду» Героя России Минигали Шаймуратова торжественно провезут по улицам Уфы

В Уфу на вечное хранение привезут медаль «Золотая звезда», которую посмертно получил командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратов. Как рассказал на своей странице в Facebook глава Башкирии Радий Хабиров, это очень важное и долгожданное событие произойдет в праздничный день 9 мая.

«Из Москвы на вечное хранение к нам в Уфу привезут медаль – Золотую звезду генерал-майора, Героя России Минигали Шаймуратова. Для города это будет большое событие. Мы встретим самолет со Звездой в аэропорту, военизированной колонной провезем ее по центральным улицам города, а после вернемся на Советскую площадь и торжественно передадим в Национальный музей, где уже хранятся все остальные награды легендарного генерала. Всю церемонию можно будет увидеть в прямом эфире нашего телеканала БСТ. Разумеется, собирать людей на улицах мы не будем. Однако при всех нынешних сложностях мы не могли буднично доставить в музей заслуженную награду одного из самых выдающихся наших с вами земляков», — объяснил глава Башкирии.

Почему это мероприятие очень важно для всей республики. Фактически это завершающий акт восстановления исторической справедливости. Теперь все награды легендарного комдива будут храниться в одном месте и станут доступными для обзора всем желающим.

bashinform.ru