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Зульфат Гараев и Регина Шайдуллина ставят рекорды Чемпионата России по тяжёлой атлетике

Зульфат Гараев и Регина Шайдуллина ставят рекорды Чемпионата России по тяжёлой атлетике

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Спорт, Главные новости, 24.08.2020 0 8

В эти дни в Грозном проходит чемпионате России по тяжелой атлетике. Республику Татарстан на соревнованиях представляет Зульфат Гараев и Регина Шайдуллина. Спортсмены уверенно выступили в своих дисциплинах и поставили сразу несколько рекордов.

Зульфат Гараев побил сразу три рекорда и завоевал три золотые медали в рывке на 145 кг, толчке на 160 кг и в сумме двоеборья на 305 кг.

Регина Шайдуллина побила рекорд России в толчке с результатом 84 кг, в сумме двоеборья завоевала серебро.

Министерство спорта Республики Татарстан поздравляет спортсменов с выдающимся результатом и желает достижения новых высот!

minsport.tatarstan.ru

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