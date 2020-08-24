Зульфат Гараев и Регина Шайдуллина ставят рекорды Чемпионата России по тяжёлой атлетике

В эти дни в Грозном проходит чемпионате России по тяжелой атлетике. Республику Татарстан на соревнованиях представляет Зульфат Гараев и Регина Шайдуллина. Спортсмены уверенно выступили в своих дисциплинах и поставили сразу несколько рекордов.

Зульфат Гараев побил сразу три рекорда и завоевал три золотые медали в рывке на 145 кг, толчке на 160 кг и в сумме двоеборья на 305 кг.

Регина Шайдуллина побила рекорд России в толчке с результатом 84 кг, в сумме двоеборья завоевала серебро.

Министерство спорта Республики Татарстан поздравляет спортсменов с выдающимся результатом и желает достижения новых высот!

minsport.tatarstan.ru