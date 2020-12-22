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Певица Аида Гарифуллина из Казани рассказала, как стала солисткой Венской оперы

Певица Аида Гарифуллина из Казани рассказала, как стала солисткой Венской оперы

в Культура, 23.12.2020 0 16

Уроженка Казани, известная оперная певица Аида Гарифуллина рассказала, что пробовала устроиться в Венскую государственную оперу еще в студенчестве — она училась сначала в немецком Нюрнберге, а затем в Венском Университете музыки и исполнительского искусства.

— Сначала, еще студенткой, пыталась подрабатывать: хотела устроиться билетером — как раз в Венскую оперу. Не взяли! Сложно было получить разрешение на работу, — рассказала Гарифуллина в интервью «РИА «Новости».

Гарифуллина старалась ходить на все спектакли Венской оперы, покупая хотя бы самые дешевые билеты на стоячие места — они стоили около четырех евро. «Но нужно было отстоять, иногда на холоде, часа три в очереди. Зато — прекрасная акустика, никакой бельэтаж или партер со стоячими местами не сравнятся. А я смотрела на артистов и мечтала, как сама когда-нибудь выйду на эту сцену», — говорит Гарифуллина.

Напомним, на этой неделе Аида Гарифуллина встретилась с папой Римским Франциском в Ватикане.

Источник : realnoevremya.ru

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