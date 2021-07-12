Богатые Сабы: любо-дорого. И богато

Всего полтора часа езды от Казани – и вы в удивительном месте, которое можно сравнить разве что с сундуком, наполненным драгоценностями. Туристическими, конечно же.

Одна только башня «Мингер тауэр» чего стоит! Копию казанской башни Сююмбике видно ещё на подъезде к селу Мингер, и это не мини-, а скорее макси-реплика, превосходящая свой оригинал по высоте на целых восемь метров. К тому же она совсем не пустует – в ней уютно расположился гостинично-ресторанный комплекс. Совсем не сельского уровня.

Вообще, любовь сабинцев ко всему большому, основательному, «самому-самому» видна на каждом шагу. Здесь проходит самый роскошный Сабантуй, имеется свой огромный дендрарий, работает самая большая в стране козья ферма, и даже здешний лес – крупнейший зелёный массив в республике. Сабинские достопримечательности также поражают своим размахом. Вот, например, местное гостеприимство символизирует двухметровый самовар, утоляющий жажду родниковой водой. А гуляя по благоустроенной набережной речки Сабинки, вы непременно найдёте раковину моллюска – гигантский деревянный арт-объект с верёвочным аттракционом внутри!

Любителям активного и даже экстремального отдыха путешествие в Богатые Сабы также запомнится надолго. Велопрогулки и гонки по специальным трассам на скейтборде и роллерах – это только цветочки. Здесь можно пострелять из ружья и покататься на лошадях, порезвиться в верёвочном парке и на скалодроме, поиграть в «Городки», пейнтбол, гольф, воздушный хоккей и даже погонять на картинге!

Достопримечательности

МУЗЕЙ КОЛОКОЛЬЧИКОВ

Абсолютное детское счастье! Именно так можно охарактеризовать этот музей. Впрочем, его коллекция удивит даже убелённого сединами посетителя, ведь в ней 239 экземпляров колокольчиков, бубенцов, ботало и даже церковных поддужных колоколов. И у каждого – свой голос! Услышать его можно запросто, ведь трогать руками здешние экспонаты не можно, а нужно. Даже тот, что самый большой и старый, отлитый ещё в XIX веке.

В коллекции 239 экземпляров колокольчиков, бубенцов, ботало и даже церковных поддужных колоколов

ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ САД

На территории 11 гектаров можно увидеть более пятисот видов деревьев, кустарников, плодово-ягодных культур и цветов. Включая редчайшие виды из Европы, Азии, Америки. Экскурсии в этот необыкновенный дендрологический сад туристы бронируют заранее. Ещё более экзотический мир ждёт вас в местной оранжерее, где произрастают тропические растения. Если повезёт – можно воочию увидеть, как, например, созревают ананасы или бананы.

УТЕРНЯССКОЕ ГОРОДИЩЕ

Раскопки подтвердили: здесь была крепость. Её существование историки относят к финальному этапу Казанского ханства. Подсказкой для поисков были летописи, в которых упоминалась крепость Меша-Тамак. Небольшое городище было защищено системой валов и рвами. Археологи нашли здесь и другие артефакты, подтверждающие существование цитадели: старинное оружие, женские украшения, монеты, орудия труда, домашнюю утварь. Некоторые из этих находок стали экспонатами Сабинского краеведческого музея.

ПЕРВАЯ СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ

Этот двухэтажный каменный храм – памятник культовой архитектуры. Построен в 1841 году. Средства на возведение мечети были пожертвованы представителем знаменитой династии казанских купцов и благотворителей Абдулкаримом Юнусовым. Вплоть до прихода советской власти мечеть возглавляли видные проповедники и богословы. Но в 1930 году храм прекратил свою деятельность, минарет был снесён, в здании разместились кинотеатр и библиотека. В 1990-е годы мечеть отреставрировали и вернули верующим.

Фишка

НА СВЯЗИ С МЕККОЙ

Единство высоких технологий и древности – главная фишка Сабинского района. Поэтому не — удивительно, что единственный в стране интерактивный музей истории медресе находится здесь, в селе Сатышево. Он рас — положился в здании, построен — ном в 1893 году. Когда-то здесь было одно из крупнейших во всей Европе сельских медресе, где обучались более трёхсот шакирдов. С приходом советской власти медресе прекратило своё существование. В голодные и холодные годы войны второй этаж дома пустили на дрова. На первом много лет спустя работала обычная школа. А затем здание пустовало… В 2015 году было принято решение возродить его, наполнить жизнью и памятью.

Сегодня в самом центре экспозиции музея можно увидеть макет дома, каким он был раньше, заглянуть в его окна, рассмотреть классы и жилые комнаты. Словом, перенестись из наших дней в XIX век. Интерактивные панели и современное оборудование помогут ещё больше окунуться в атмосферу того времени. Историческая информация подаётся на четырёх языках: русском, татарском, английском и арабском. Но это не всё! Проекторы превращают музей в многомерный мир, где в одном зале идёт прямая трансляция из Мекки, а в другом можно совершить виртуальный тур по всем мечетям Сабинского района.

Конечно же, в этом технологичном музее можно увидеть и реальные экспонаты – подлинные предметы, отражающие жизнь медресе и быт его учеников. Например, оригинальный посох имама, старинные книги, ученический стул, портфель и обереги неизвестного ученика, которые нашли на чердаке при реставрации здания.

Интерактивные панели и современное оборудование помогут ещё больше окунуться в атмосферу того времени. Историческая информация подаётся на четырёх языках: русском, татарском, английском и арабском.

Вкусные истории

НУ ТЫ И ГУСЬ! ВЯЛЕНЫЙ

Пармская ветчина, французский луковый суп, испанский хамон… У каждого народа есть своё фирменное блюдо. Гусь вяленый уже давно стал гастрономическим брендом Татарстана.

Если честно, попробовать его можно практически в каждой татарской деревне, но в Сабах, пожалуй, особенные не гуси, а повара. Недаром именно сабинских умельцев приглашают поработать на кухне, когда в республику приезжают важные делегации. Рассказывают, не единожды кормили они вяленым гусем своего приготовления и Президента страны.

Национальный рецепт гуся, которым угощали высоких гостей, сохранился у сабинских жителей издревле. Нигде он не записывался, а просто передавался из уст в уста – ещё от их деревенских прабабушек. Говорят, чтобы получился такой превосходный вкус, ощипанную птицу просто посыпают солью и утрамбовывают в зерно… на полгода. А затем смахивают с неё соль и вывешивают на сквозняк – ещё на полгода! Цвет у такого гуся получается тёмно-красный и даже рубиновый, а вкус – солёно-вяленый. Кстати, гусятина не только вкусная, но ещё и очень полезная. Известный факт: в гусином жире практически нет холестерина, а мясо богато белком и ценными микроэлементами. Особенно, если птица была правильно выращена, в экологически чистом месте. А Сабинский район – настоящее царство природы.

В общем, теперь вы понимаете, что блюдо это нужно попробовать непременно. И непременно в Сабах! К слову, каклаган каз (вяленый гусь) в Татарстане всегда считался отличным подарком. Согласно традициям, непременно такой презент вручали молодожёнам. Молодому супругу – голову гуся, а его избраннице – шею. Видимо, отсюда и современная присказка: «Муж – голова, жена – шея, куда шея повернёт, туда голова и смотрит».

В гусином жире практически нет холестерина, а мясо богато белком и ценными микроэлементами. Особенно, если птица была правильно выращена, в экологически чистом месте.

КАК ДОБРАТЬСЯ:

От Казани по Мамадышскому тракту, через Ленино-Кокушкино. Расстояние до Богатых Сабов – 100 км. ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: В развлекательно-гостиничном комплексе, отеле, доме отдыха или коттедже. Цены – от 1200 руб. в сутки на двоих.

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПОСЕТИТЬ:

Конечно же, Сабантуй! В Татарстане говорят, что в Богатых Сабах праздник плуга проходит особенно пышно. Во всяком случае, слава о нём гремит и не затихает вот уже много лет. По неофициальным данным, в этот день село Мингер собирает до 100 тысяч человек. Но бояться столпотворения и очередей не стоит – организация праздника заслуживает всяческих похвал. Как и его поражающая своими масштабами программа, проходящая сразу на нескольких площадках: от традиционной борьбы куреш до мотофристайл-шоу. А ещё Сабантуй в Сабах – это замечательная возможность познакомиться с национальной татарской кухней, здесь она бывает представлена особенно широко.

ЧТО ПРИВЕЗТИ ИЗ БОГАТЫХ САБОВ: Ароматный фиточай, собранный в сабинских краях, уникальные расписные деревянные и плетёные изделия ручной работы, копчёности халяль производства местных фермеров.

protatarstan.ru